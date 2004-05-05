Раздел: Невероятное
В Китае нашли древнейшую сеть металлических труб
По оценкам ученых, находке не менее 150 тысяч лет.
В городе Дэлинха, который находится в Китае, найдется много местных жителей, которые готовы показать туристам одну из главных загадок века – металлические трубы возрастом 150 тысяч лет. Находится уникальная находка в пещере горы Байгонг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как отметили ученые, на территории была обнаружена целая сеть труб диаметром от 40 см. Материал, стоит отметить, оказался радиоактивным, но уровень радиации не смертельный. Сеть труб тянется до ближайшего озера.
Открытие было сделано еще в 1996 году. Несмотря на значительный технический прогресс, по сей день эксперты не могут точно сказать природу построек. Первые водные системы на территории Китая появились 30 тысяч лет назад, тогда как трубам 150 тысяч лет.
Согласно одной из версий, трубы – это окаменелые останки корней деревьев. На это указывают кольцевидные образования внутри труб. Нестыковка заключается в том, что деревья не могли произрастать в скалах.
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Конечно же, не обошлось без версии об инопланетянах, однако ее официальные ученые даже не рассматривают.
В городе Дэлинха, который находится в Китае, найдется много местных жителей, которые готовы показать туристам одну из главных загадок века – металлические трубы возрастом 150 тысяч лет. Находится уникальная находка в пещере горы Байгонг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как отметили ученые, на территории была обнаружена целая сеть труб диаметром от 40 см. Материал, стоит отметить, оказался радиоактивным, но уровень радиации не смертельный. Сеть труб тянется до ближайшего озера.
Открытие было сделано еще в 1996 году. Несмотря на значительный технический прогресс, по сей день эксперты не могут точно сказать природу построек. Первые водные системы на территории Китая появились 30 тысяч лет назад, тогда как трубам 150 тысяч лет.
Согласно одной из версий, трубы – это окаменелые останки корней деревьев. На это указывают кольцевидные образования внутри труб. Нестыковка заключается в том, что деревья не могли произрастать в скалах.
Читайте также: Астроном-любитель заснял необъяснимое явление на Юпитере
Конечно же, не обошлось без версии об инопланетянах, однако ее официальные ученые даже не рассматривают.
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