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Раздел: Невероятное  
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SpaceX запустила корабль Cargo Dragon к МКС

SpaceX запустила корабль Cargo Dragon к МКССтыковка с МКС запланирована на 6 мая.

Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon на борту. Стыковка "грузовика" с Международной космической станцией запланирована на понедельник, 6 мая, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Трансляцию запуска вели SpaceX и NASA. Falcon 9 стартовала в субботу, 4 мая, в 2:48 по местному времени с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США).

После отделения первой ступени Cargo Dragon успешно вышел на орбиту, а ракета-носитель совершила управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантическом океане.

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Грузовая версия корабля Dragon доставит на Международную космическую станцию продовольствие и оборудование для научных экспериментов.



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 Теги: Crew Dragon, SpaceX, видео

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