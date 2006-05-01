Раздел: Невероятное
SpaceX запустила корабль Cargo Dragon к МКС
Стыковка с МКС запланирована на 6 мая.
Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon на борту. Стыковка "грузовика" с Международной космической станцией запланирована на понедельник, 6 мая, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Трансляцию запуска вели SpaceX и NASA. Falcon 9 стартовала в субботу, 4 мая, в 2:48 по местному времени с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США).
После отделения первой ступени Cargo Dragon успешно вышел на орбиту, а ракета-носитель совершила управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантическом океане.
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Грузовая версия корабля Dragon доставит на Международную космическую станцию продовольствие и оборудование для научных экспериментов.
Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon на борту. Стыковка "грузовика" с Международной космической станцией запланирована на понедельник, 6 мая, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Трансляцию запуска вели SpaceX и NASA. Falcon 9 стартовала в субботу, 4 мая, в 2:48 по местному времени с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США).
После отделения первой ступени Cargo Dragon успешно вышел на орбиту, а ракета-носитель совершила управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантическом океане.
Читайте также: Зонд NASA запечатлел закат на Марсе
Грузовая версия корабля Dragon доставит на Международную космическую станцию продовольствие и оборудование для научных экспериментов.
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