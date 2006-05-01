Космический туризм может стать реальностью уже в 2019 году

Компания Джеффа Безоса провела успешные испытания ракеты.



Уже в 2019 году полет в космос на выходных может стать реальностью. На днях основанная американским миллиардером Джеффом Безосом компания Blue Origin успешно испытала космический корабль для туристических полетов, передает интернет-издание



Многоразовая ракета New Shepard поднялась на автопилоте на 106 километров, после чего удачно приземлилась в Западном Техасе – через 10 мину после старта. Этот полет стал 11-м испытательным. В пассажирской капсуле (и ракета, и капсула уже побывали в космосе, в декабре прошлого года) находились манекен по имени Скайуокер и научное и экспериментальное оборудование.



Высоты, на которую способна подняться ракета New Shepard, достаточно, чтобы каждый пассажир почувствовал невесомость.



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Частная аэрокосмическая компания Blue Origin занимается разработкой технологий для космического туризма. В ноябре 2015 года компании впервые удалось после запуска в космос успешно посадить на Землю ракету и капсулу. Изначально первый туристический полет Bue Origin рассчитывала провести в текущем году, однако затем сдвинула сроки - теперь ожидается, что такой полет состоится до апреля 2019 года. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Уже в 2019 году полет в космос на выходных может стать реальностью. На днях основанная американским миллиардером Джеффом Безосом компания Blue Origin успешно испытала космический корабль для туристических полетов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Многоразовая ракета New Shepard поднялась на автопилоте на 106 километров, после чего удачно приземлилась в Западном Техасе – через 10 мину после старта. Этот полет стал 11-м испытательным. В пассажирской капсуле (и ракета, и капсула уже побывали в космосе, в декабре прошлого года) находились манекен по имени Скайуокер и научное и экспериментальное оборудование.Высоты, на которую способна подняться ракета New Shepard, достаточно, чтобы каждый пассажир почувствовал невесомость.Частная аэрокосмическая компания Blue Origin занимается разработкой технологий для космического туризма. В ноябре 2015 года компании впервые удалось после запуска в космос успешно посадить на Землю ракету и капсулу. Изначально первый туристический полет Bue Origin рассчитывала провести в текущем году, однако затем сдвинула сроки - теперь ожидается, что такой полет состоится до апреля 2019 года.





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