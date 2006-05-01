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Раздел: Невероятное  
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Рекордно большой скелет кита нашли в Италии

Рекордно большой скелет кита нашли в ИталииСкелет млекопитающего оказался самым большим из когда-либо найденных.

Ученые обнаружили на юге Италии останки кита рекордных размеров. Скелет млекопитающего оказался самым большим из когда-либо найденных.

Палеонтологи нашли рекордно большие останки синего кита неподалеку озера на юге Италии, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Ученые установили, что кит был в длину около 25 метров и весил от 130 до 150 тонн, что официально делает его самым большим из когда-либо найденных китов. Возраст скелета оценили приблизительно в 1,5 млн лет.

“Тот факт, что такой большой кит существовал настолько давно свидетельствует о том, что крупные киты существовали довольно недолго. Я не думаю, что виды могут эволюционировать до таких размеров за одну ночь”, - рассказал National Geographic соавтор исследования Феликс Маркс, палеонтолог Королевского бельгийского института естественных наук в Брюсселе.

Напомним, около месяца назад канадские палеонтологи установили, что тираннозавр рекс Скотти, останки которого нашли в Канаде почти 30 лет назад, был самым тяжелым и старым в своем виде. Древнее животное весило около 9,8 тонн и прожило примерно 30 лет.

Останки Скотти нашли в 1991-м в долине близ реки Френчман, на границе Канады с США. Через пару лет ученые откопали зуб и позвонок хвоста тираннозавра, и определили что им примерно 65 млн лет (Меловый период). На раскопки и анализ костей ушло более 10 лет.

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Ученые определили вес тираннозавра, измерив его бедренные кости, ноги, плечи, и сравнили их с другими экземплярами этого вида. Оказалось, что найденный динозавр весит на 2,2 тонн больше, чем современный африканский слон.
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 Теги: кит, скелет

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