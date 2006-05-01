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Рекордно большой скелет кита нашли в Италии
Скелет млекопитающего оказался самым большим из когда-либо найденных.
Ученые обнаружили на юге Италии останки кита рекордных размеров. Скелет млекопитающего оказался самым большим из когда-либо найденных.
Палеонтологи нашли рекордно большие останки синего кита неподалеку озера на юге Италии, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Ученые установили, что кит был в длину около 25 метров и весил от 130 до 150 тонн, что официально делает его самым большим из когда-либо найденных китов. Возраст скелета оценили приблизительно в 1,5 млн лет.
“Тот факт, что такой большой кит существовал настолько давно свидетельствует о том, что крупные киты существовали довольно недолго. Я не думаю, что виды могут эволюционировать до таких размеров за одну ночь”, - рассказал National Geographic соавтор исследования Феликс Маркс, палеонтолог Королевского бельгийского института естественных наук в Брюсселе.
Напомним, около месяца назад канадские палеонтологи установили, что тираннозавр рекс Скотти, останки которого нашли в Канаде почти 30 лет назад, был самым тяжелым и старым в своем виде. Древнее животное весило около 9,8 тонн и прожило примерно 30 лет.
Останки Скотти нашли в 1991-м в долине близ реки Френчман, на границе Канады с США. Через пару лет ученые откопали зуб и позвонок хвоста тираннозавра, и определили что им примерно 65 млн лет (Меловый период). На раскопки и анализ костей ушло более 10 лет.
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Ученые определили вес тираннозавра, измерив его бедренные кости, ноги, плечи, и сравнили их с другими экземплярами этого вида. Оказалось, что найденный динозавр весит на 2,2 тонн больше, чем современный африканский слон.
Ученые обнаружили на юге Италии останки кита рекордных размеров. Скелет млекопитающего оказался самым большим из когда-либо найденных.
Палеонтологи нашли рекордно большие останки синего кита неподалеку озера на юге Италии, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Ученые установили, что кит был в длину около 25 метров и весил от 130 до 150 тонн, что официально делает его самым большим из когда-либо найденных китов. Возраст скелета оценили приблизительно в 1,5 млн лет.
“Тот факт, что такой большой кит существовал настолько давно свидетельствует о том, что крупные киты существовали довольно недолго. Я не думаю, что виды могут эволюционировать до таких размеров за одну ночь”, - рассказал National Geographic соавтор исследования Феликс Маркс, палеонтолог Королевского бельгийского института естественных наук в Брюсселе.
Напомним, около месяца назад канадские палеонтологи установили, что тираннозавр рекс Скотти, останки которого нашли в Канаде почти 30 лет назад, был самым тяжелым и старым в своем виде. Древнее животное весило около 9,8 тонн и прожило примерно 30 лет.
Останки Скотти нашли в 1991-м в долине близ реки Френчман, на границе Канады с США. Через пару лет ученые откопали зуб и позвонок хвоста тираннозавра, и определили что им примерно 65 млн лет (Меловый период). На раскопки и анализ костей ушло более 10 лет.
Читайте также: Астрономы изучили столкновение нейтронных звезд
Ученые определили вес тираннозавра, измерив его бедренные кости, ноги, плечи, и сравнили их с другими экземплярами этого вида. Оказалось, что найденный динозавр весит на 2,2 тонн больше, чем современный африканский слон.
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