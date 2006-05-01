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Стало известно, почему Леонардо да Винчи не закончил "Мону Лизу"
Да Винчи пережил инсульт из-за специфической диеты средневековья.
Художник и изобретатель эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи не смог завершить работу над картиной «Мона Лиза» («Джоконда») из-за того, что упал в обморок и повредил руку.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net .
По мнению исследователей, из-за падения художник впоследствии не мог держать кисть и дальше писать картину. Некоторые специалисты полагают, что да Винчи пережил инсульт из-за специфической диеты средневековья и был частично парализован, пишет Хартия’97
Однако ученые Давид Лаццери и Карло Росси предположили, что у художника развился паралич локтевой кости в результате травматического повреждения нерва.
В качестве доказательства они привели портрет да Винчи, на котором он изображен с рукой, обернутой в ткань, напоминающую повязку. Кроме того, рука художника «подвешена» в сжатой позе.
По словам исследователей, положение рук, как на картине невозможно принять после инсульта.
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«Вместо того, чтобы изображать типичную стиснутую руку, наблюдаемую при мышечной статичности после инсульта, картина предлагает альтернативный диагноз», - говорит Лаццери.
Он отметил, что пожилые люди нередко падают в обморок и получают подобные травмы. О том, что у да Винчи точно были проблемы с руками, говорит и тот факт, что многие его поздние картины остались не завершены.
Художник и изобретатель эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи не смог завершить работу над картиной «Мона Лиза» («Джоконда») из-за того, что упал в обморок и повредил руку.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net .
По мнению исследователей, из-за падения художник впоследствии не мог держать кисть и дальше писать картину. Некоторые специалисты полагают, что да Винчи пережил инсульт из-за специфической диеты средневековья и был частично парализован, пишет Хартия’97
Однако ученые Давид Лаццери и Карло Росси предположили, что у художника развился паралич локтевой кости в результате травматического повреждения нерва.
В качестве доказательства они привели портрет да Винчи, на котором он изображен с рукой, обернутой в ткань, напоминающую повязку. Кроме того, рука художника «подвешена» в сжатой позе.
По словам исследователей, положение рук, как на картине невозможно принять после инсульта.
Читайте также: В Канаде дворник изобразил Мону Лизу прямо на снегу
«Вместо того, чтобы изображать типичную стиснутую руку, наблюдаемую при мышечной статичности после инсульта, картина предлагает альтернативный диагноз», - говорит Лаццери.
Он отметил, что пожилые люди нередко падают в обморок и получают подобные травмы. О том, что у да Винчи точно были проблемы с руками, говорит и тот факт, что многие его поздние картины остались не завершены.
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