Стало известно, почему Леонардо да Винчи не закончил "Мону Лизу"

Да Винчи пережил инсульт из-за специфической диеты средневековья.



Художник и изобретатель эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи не смог завершить работу над картиной «Мона Лиза» («Джоконда») из-за того, что упал в обморок и повредил руку.



Об этом пишет



По мнению исследователей, из-за падения художник впоследствии не мог держать кисть и дальше писать картину. Некоторые специалисты полагают, что да Винчи пережил инсульт из-за специфической диеты средневековья и был частично парализован, пишет Хартия’97



Однако ученые Давид Лаццери и Карло Росси предположили, что у художника развился паралич локтевой кости в результате травматического повреждения нерва.



В качестве доказательства они привели портрет да Винчи, на котором он изображен с рукой, обернутой в ткань, напоминающую повязку. Кроме того, рука художника «подвешена» в сжатой позе.



По словам исследователей, положение рук, как на картине невозможно принять после инсульта.



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«Вместо того, чтобы изображать типичную стиснутую руку, наблюдаемую при мышечной статичности после инсульта, картина предлагает альтернативный диагноз», - говорит Лаццери.



Он отметил, что пожилые люди нередко падают в обморок и получают подобные травмы. О том, что у да Винчи точно были проблемы с руками, говорит и тот факт, что многие его поздние картины остались не завершены. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Художник и изобретатель эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи не смог завершить работу над картиной «Мона Лиза» («Джоконда») из-за того, что упал в обморок и повредил руку.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net По мнению исследователей, из-за падения художник впоследствии не мог держать кисть и дальше писать картину. Некоторые специалисты полагают, что да Винчи пережил инсульт из-за специфической диеты средневековья и был частично парализован, пишет Хартия’97Однако ученые Давид Лаццери и Карло Росси предположили, что у художника развился паралич локтевой кости в результате травматического повреждения нерва.В качестве доказательства они привели портрет да Винчи, на котором он изображен с рукой, обернутой в ткань, напоминающую повязку. Кроме того, рука художника «подвешена» в сжатой позе.По словам исследователей, положение рук, как на картине невозможно принять после инсульта.«Вместо того, чтобы изображать типичную стиснутую руку, наблюдаемую при мышечной статичности после инсульта, картина предлагает альтернативный диагноз», - говорит Лаццери.Он отметил, что пожилые люди нередко падают в обморок и получают подобные травмы. О том, что у да Винчи точно были проблемы с руками, говорит и тот факт, что многие его поздние картины остались не завершены.





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