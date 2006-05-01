Раздел: Невероятное
Найдено самое опасное существо на планете
Ученые нашли самого ядовитого паука на Земле.
Ученые обнаружили самого опасного паука на Земле. Его укус опасен для жизни человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на akcenty.com.ua.
Это «родственник» смертельного паука Черной вдовы. Ученые говорят, что он является самым болящим пауком в своем роде.
Паука обнаружили в Южной Африке, и, изучив его, ученые пришли к выводу, что он является самым опасным пауком на Земле. Симптомы от укуса этого паука похожи на симптомы укуса Черной Вдовы. После этого человеку необходима срочная госпитализация и помощь специалистов.
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Ученые назвали этого паука Phinda Button. Он является первым выявленным пауком за последние 28 лет.
Ученые обнаружили самого опасного паука на Земле. Его укус опасен для жизни человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на akcenty.com.ua.
Это «родственник» смертельного паука Черной вдовы. Ученые говорят, что он является самым болящим пауком в своем роде.
Паука обнаружили в Южной Африке, и, изучив его, ученые пришли к выводу, что он является самым опасным пауком на Земле. Симптомы от укуса этого паука похожи на симптомы укуса Черной Вдовы. После этого человеку необходима срочная госпитализация и помощь специалистов.
Читайте также: Ученые обнаружили самое быстрое существо на планете. Видео
Ученые назвали этого паука Phinda Button. Он является первым выявленным пауком за последние 28 лет.
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