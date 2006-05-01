Раздел: Невероятное
В Египте нашли 4500-летнее захоронение
В гробнице были найдены известняковые статуи и деревянные гробы.
Археологи обнаружили окрашенные гробницы, а также деревянные и глиняные погребальные маски.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Министерство древностей Египта объявило об обнаружении 4500-летнего кладбища около пирамид Гизы на окраине Каира.
Отмечается, что в гробнице были найдены известняковые статуи и деревянные гробы, которые относятся ко времени Старого царства. На расположенном на юго-восточной стороне плато Гизы кладбище находятся захоронения и могилы различных периодов, в том числе древняя известняковая гробница священников из пятой династии Старого царства (2465-2323 гг. До н.э.).
На кадрах с места раскопок видно, что ученым удалось найти большое количество деревянных и глиняных масок, гробы с иероглифами и другие артефакты.
Как рассказал генеральный директор раскопок на плато Гиза Ашраф Мохи, эксперты считают, что гробница была использована многократно в поздний период (664-332 гг. До н.э.).
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Ранее в окрестностях Луксора на юге Египта археологи нашли могилу смотрителя зерновых амбаров фараона эпохи XVIII династии.
Археологи обнаружили окрашенные гробницы, а также деревянные и глиняные погребальные маски.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Министерство древностей Египта объявило об обнаружении 4500-летнего кладбища около пирамид Гизы на окраине Каира.
Отмечается, что в гробнице были найдены известняковые статуи и деревянные гробы, которые относятся ко времени Старого царства. На расположенном на юго-восточной стороне плато Гизы кладбище находятся захоронения и могилы различных периодов, в том числе древняя известняковая гробница священников из пятой династии Старого царства (2465-2323 гг. До н.э.).
На кадрах с места раскопок видно, что ученым удалось найти большое количество деревянных и глиняных масок, гробы с иероглифами и другие артефакты.
Как рассказал генеральный директор раскопок на плато Гиза Ашраф Мохи, эксперты считают, что гробница была использована многократно в поздний период (664-332 гг. До н.э.).
Читайте также: Археологи обнаружили древнейшее захоронение людей. Видео
Ранее в окрестностях Луксора на юге Египта археологи нашли могилу смотрителя зерновых амбаров фараона эпохи XVIII династии.
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