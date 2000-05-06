Раздел: Невероятное
Ученые предсказали распространение смертоносного свиного вируса
Эту болезнь уже окрестили "эболой свиней".
В Азии уже сейчас активно распространяется новый штамм африканской чумы свиней. Все животные, которые заражаются, сразу же погибают. Болезнь протекает практически так, как и вирус Эболы, который поражает людей. Все попытки остановить эпидемию на сегодняшний день не принесли совершенно никакого результата, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В прошлом году в Китае, была найдена ферма, на которой присутствовало практически 400 свиней, зараженных африканской чумой. Сорок семь из них погибли практически сразу. Остальные животные были забыты, а сама ферма заблокирована. Правительство Китая заявляло, что они все контролируют, но на самом деле они опоздали. Уже тогда болезнь смогла распространиться на достаточно большую территорию.
Через девять месяцев инфекция была замечена практически по всей стране и даже пересекла границы с некоторыми странами. Ученые уверены в том, что африканская чума свиней опасна не только для животных, но и для людей. У человека и свиньи есть достаточно много одинаковых клеточных маркеров. Хирурги используют сердечные клапаны животных для трансплантации.
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Уже сейчас есть первые предположения того, что этим летом эпидемия будет распространена практически по всему миру и станет настоящей глобальной катастрофой, которая быстро уничтожит большую часть запасов продовольствия.
В Азии уже сейчас активно распространяется новый штамм африканской чумы свиней. Все животные, которые заражаются, сразу же погибают. Болезнь протекает практически так, как и вирус Эболы, который поражает людей. Все попытки остановить эпидемию на сегодняшний день не принесли совершенно никакого результата, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В прошлом году в Китае, была найдена ферма, на которой присутствовало практически 400 свиней, зараженных африканской чумой. Сорок семь из них погибли практически сразу. Остальные животные были забыты, а сама ферма заблокирована. Правительство Китая заявляло, что они все контролируют, но на самом деле они опоздали. Уже тогда болезнь смогла распространиться на достаточно большую территорию.
Через девять месяцев инфекция была замечена практически по всей стране и даже пересекла границы с некоторыми странами. Ученые уверены в том, что африканская чума свиней опасна не только для животных, но и для людей. У человека и свиньи есть достаточно много одинаковых клеточных маркеров. Хирурги используют сердечные клапаны животных для трансплантации.
Читайте также: "Якорь Кортеса" нашли на дне Мексиканского залива
Уже сейчас есть первые предположения того, что этим летом эпидемия будет распространена практически по всему миру и станет настоящей глобальной катастрофой, которая быстро уничтожит большую часть запасов продовольствия.
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