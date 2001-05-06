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Вокруг Солнца в канадском небе появились странные кольца
Фотографию сделал местный житель.
Уфолог Скотт Уоринг, которого знают практически во всем мире, снова начал говорить о разнообразных таинственных явлениях, которым официальная наука не может дать логического объяснения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На своем сайте специалист выложил странную фотографию, на которой можно рассмотреть изображения трех колец, расположенных над Солнцем. Фотография была сделана в области Великих озер, которые находятся в Канаде. В соцсетях ее можно было посмотреть еще на прошлой неделе, сообщает портал Сенсационные Новости.
Пользователи были несколько сбиты с толку, когда обсуждали весьма странное оптическое событие. Скотт Уоринг также порассуждал на данную тему. Он сказал, что это не может быть северное сияние, ведь Солнце садится на западе. Он предположил, что причиной появления колец могло стать слишком большое количество энергии, которая наблюдается в области Великих озер.
Кроме того, есть предположение, что это мог быть НЛО, который именно в этот момент поднимался с поверхности планеты. Из-за того, что инопланетный корабль требует большого количества энергии для управления, он был вынужден находиться в данной области до самого заката, чтобы улететь под покровом темноты.
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Кроме того, эксперт сказал, что самой верной причиной можно назвать существование некой секретной базы инопланетян на дне Великих озер.
Уфолог Скотт Уоринг, которого знают практически во всем мире, снова начал говорить о разнообразных таинственных явлениях, которым официальная наука не может дать логического объяснения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На своем сайте специалист выложил странную фотографию, на которой можно рассмотреть изображения трех колец, расположенных над Солнцем. Фотография была сделана в области Великих озер, которые находятся в Канаде. В соцсетях ее можно было посмотреть еще на прошлой неделе, сообщает портал Сенсационные Новости.
Пользователи были несколько сбиты с толку, когда обсуждали весьма странное оптическое событие. Скотт Уоринг также порассуждал на данную тему. Он сказал, что это не может быть северное сияние, ведь Солнце садится на западе. Он предположил, что причиной появления колец могло стать слишком большое количество энергии, которая наблюдается в области Великих озер.
Кроме того, есть предположение, что это мог быть НЛО, который именно в этот момент поднимался с поверхности планеты. Из-за того, что инопланетный корабль требует большого количества энергии для управления, он был вынужден находиться в данной области до самого заката, чтобы улететь под покровом темноты.
Читайте также: Очевидцы рассказали об эпидемии смеха в Африке
Кроме того, эксперт сказал, что самой верной причиной можно назвать существование некой секретной базы инопланетян на дне Великих озер.
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