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Историческую инструкцию по высадке людей на Луну выставили на аукцион

Историческую инструкцию по высадке людей на Луну выставили на аукцион Именно эту инструкцию использовали американские астронавты.

Подробная бортовая инструкция американских астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которой они руководствовались при высадке на Луну в 1969 году, будет продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Аукцион должен состояться 18 июля. Его организаторы ожидают, что стоимость лота может достичь $9 млн.

Торги состоятся в честь 50-й годовщины первой высадки человека на Луну.

44-страничная инструкция под названием Lunar Module Timeline Book считается главным руководством астронавтов NASA, которым они пользовались при высадке на поверхность Луны и для возвращения на Землю. На полях документа есть около 150 пометок, сделанных лично Армстронгом и Олдрином.

Так, на одной из страниц находится пометка с координатами точки прилунения, которые Армстронг сделал после выхода на связь с центром управления полетами NASA и сообщил об удачной посадке.

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Аппарат американского корабля Apollo 11 совершил первую в истории человечества посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите.

Историческую инструкцию по высадке людей на Луну выставили на аукцион
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 Теги: Луна, инструкция

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