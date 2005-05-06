Историческую инструкцию по высадке людей на Луну выставили на аукцион

Именно эту инструкцию использовали американские астронавты.



Подробная бортовая инструкция американских астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которой они руководствовались при высадке на Луну в 1969 году, будет продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке, сообщает



Аукцион должен состояться 18 июля. Его организаторы ожидают, что стоимость лота может достичь $9 млн.



Торги состоятся в честь 50-й годовщины первой высадки человека на Луну.



44-страничная инструкция под названием Lunar Module Timeline Book считается главным руководством астронавтов NASA, которым они пользовались при высадке на поверхность Луны и для возвращения на Землю. На полях документа есть около 150 пометок, сделанных лично Армстронгом и Олдрином.



Так, на одной из страниц находится пометка с координатами точки прилунения, которые Армстронг сделал после выхода на связь с центром управления полетами NASA и сообщил об удачной посадке.



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Аппарат американского корабля Apollo 11 совершил первую в истории человечества посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Подробная бортовая инструкция американских астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которой они руководствовались при высадке на Луну в 1969 году, будет продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы Аукцион должен состояться 18 июля. Его организаторы ожидают, что стоимость лота может достичь $9 млн.Торги состоятся в честь 50-й годовщины первой высадки человека на Луну.44-страничная инструкция под названием Lunar Module Timeline Book считается главным руководством астронавтов NASA, которым они пользовались при высадке на поверхность Луны и для возвращения на Землю. На полях документа есть около 150 пометок, сделанных лично Армстронгом и Олдрином.Так, на одной из страниц находится пометка с координатами точки прилунения, которые Армстронг сделал после выхода на связь с центром управления полетами NASA и сообщил об удачной посадке.Аппарат американского корабля Apollo 11 совершил первую в истории человечества посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите.





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