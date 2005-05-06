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Раздел: Невероятное  
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Уличная камера засняла случай телепортации

Уличная камера засняла случай телепортации Часть экспертов подвергает подлинность видео сомнению.

Настоящее чудо произошло на некотором шоссе в ночное время. По дороге ехал велосипедист с повозкой позади, а прямо на него летел грузовик. Всё закончилось бы фатально, если б не один мужчина, взявшийся из ниоткуда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

В момент предполагаемого столкновения произошла вспышка, после неё велосипедист каким-то чудом оказался на другой стороне дороги, перпендикулярно прошлому своему движение. Водитель машины остался в недоумении: он вышел из грузовика, однако никого не увидел, ДТП не случилось.

Человек, который спас и велосипедиста, и водителя машины, быстрым шагом ушел прочь. Кем мог быть этот человек, который нарушил законы физики? Согласно одной теории, мужчина вышел из пространственно-временного туннеля. Однако перед этим он должен был уменьшиться до планковской величины пространства – до одного микромира (10^-35 метра).

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Вторая теория гласит, что из материнского пространства была «вырезана» часть дочернего пространства при помощи плазмы. Это, к слову, объясняет возникшую вспышку. Выделенную часть в итоге была перемещена и разогнана. Плазменная изоляция дочернего пространства снята, когда мужчина достиг точки назначения.

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 Теги: Китай, телепортация

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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