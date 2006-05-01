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Возле пирамид Гизы найден древний некрополь
В одной из гробниц найдены сразу два саркофага.
Археологи обнаружили возле пирамид Гизы некрополь, возраст которого оценивается в 4,5 тысячи лет. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, в самой древней из гробниц были найдены сразу два саркофага, обладатели которых жили во времена V династии.
Надписи на саркофагах позволили определить, что одного из мужчин звали Бехнуи-Ка, а второго – Нуи. Бехнуи-Ка был жрецом и судьей, а также носил несколько титулов, один из которых звучал как "очиститель царей: Хафры, Усеркафа и Ниусерры". Фараон Хафра принадлежал к четвертой династии, а Усеркаф и Ниусерра - к пятой, причем первый из них стал ее основателем.
У Нуи также было несколько титулов, включая "следящий за новыми поселениями", "властитель великих территорий" и "очиститель царя Хафры". Кроме того, в гробнице было найдено несколько артефактов, один из которых – статуя из известняка, которая может олицетворять Бехнуи-Ка или Нуи.
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Археологи также выяснили, что захоронения на кладбище возобновились примерно 2,6 тысячи лет назад, тогда здесь захоронили еще несколько человек.
Археологи обнаружили возле пирамид Гизы некрополь, возраст которого оценивается в 4,5 тысячи лет. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, в самой древней из гробниц были найдены сразу два саркофага, обладатели которых жили во времена V династии.
Надписи на саркофагах позволили определить, что одного из мужчин звали Бехнуи-Ка, а второго – Нуи. Бехнуи-Ка был жрецом и судьей, а также носил несколько титулов, один из которых звучал как "очиститель царей: Хафры, Усеркафа и Ниусерры". Фараон Хафра принадлежал к четвертой династии, а Усеркаф и Ниусерра - к пятой, причем первый из них стал ее основателем.
У Нуи также было несколько титулов, включая "следящий за новыми поселениями", "властитель великих территорий" и "очиститель царя Хафры". Кроме того, в гробнице было найдено несколько артефактов, один из которых – статуя из известняка, которая может олицетворять Бехнуи-Ка или Нуи.
Читайте также: Ученые заметили возможное слияние черной дыры и нейтронной звезды
Археологи также выяснили, что захоронения на кладбище возобновились примерно 2,6 тысячи лет назад, тогда здесь захоронили еще несколько человек.
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