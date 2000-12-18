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Биткоины помогли спасти жизнь маленькому украинцу

Биткоины помогли спасти жизнь маленькому украинцуБиткоины помогли спасти жизнь украинского ребенка

Волонтер Леся Литвинова рассказала удивительную историю о том, как биткоины помогли спасти жизнь тяжело больному 9-летнему мальчику. Об этом она написала на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно

Волонтер сообщила о 9-летнем мальчике, который болен хронической кишечной непроходимостью. Из-за болезни он потерял треть своего веса. На лечение ребенка необходимо 26 900 евро.

По словам Литвиновой, 100 000 грн на лечение мальчика «свалились совершенно фантастическим образом».

— В 15-м году мне написал парень. Он очень хотел помочь Фроловской, но денег у него не было. Были вот эти самые биткоины. Он помог мне открыть профайл и перекинул на него 0,18 биткоина. Я попыталась разобраться как это превратить в привычные деньги, сломала голову и отложила до лучших времен. Ну и забыла, конечно. Год был тяжёлый. А сумма была равна нескольким килограммам гречки, — рассказала Литвинова.

— Этой осенью я вспомнила. Долго вспоминала пароль, копалась в почте и в итоге обнаружила, что в пересчете на нормальные деньги там лежит 400 долларов. Удивилась и решила оставить на чёрный день. Вчера чёрный день настал. Стало понятно, что нам срочно нужно найти крупную сумму, чтоб спасти одного мальчишку… На счету оказалось чуть меньше 4 000 долларов. Сказать, что я охр*нела — практически промолчать… Сегодня я перечислила на счёт мамы 100 000 грн. Это примерно 1/8 от нужной суммы. Усилиями одного человека, — отметила волонтер.

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По ее словам, данная сумма помогла дать больному ребенку реальный шанс на жизнь
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 Теги: биткоин, ребенок

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Сегодня, 18:53 » Автор: Татьяна Ларина
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