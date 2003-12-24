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Раздел: Общество  
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Папа Римский в рождественский вечер призвал освободить всех заложников

Папа Римский в рождественский вечер призвал освободить всех заложниковПапа Римский Франциск в рождественский вечер 24 декабря обратился к гражданам всего мира и призвал освободить всех похищенных и пленных людей, включая священников, монахов и мирян

Римский понтифик Франциск произнес в Ватикане рождественскую проповедь. Он попросил о "даре мира для всего мира". Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

По словам Папы Римского, он особенно молится за страдающих от войн.

"Я вновь обращаюсь с призывом к тому, чтобы по случаю Святого Рождества похищенные люди — священники, монахи и монахини, миряне были отпущены на свободу и могли бы вернуться в свои дома", — сказал предстоятель.

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Приветствуя многочисленных паломников, прибывших на площадь Святого Петра, он пожелал им в часы до Рождества найти время, чтобы молча помолиться и подумать об Иисусе.

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 Теги: Папа Римский, сочельник

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Сегодня, 04:53 » Автор: Наталья Кошелева
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