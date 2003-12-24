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Папа Римский в рождественский вечер призвал освободить всех заложников

Папа Римский в рождественский вечер призвал освободить всех заложников

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