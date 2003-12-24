Раздел: Общество
Жители Киева на улицах города в Рождество: яркие кадры
В понедельник, 25 декабря, в Киеве отмечают католическое Рождество.
Несмотря на дождливую погоду, горожане и гости столицы вышли на улицы города, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Сегодня на киевских проспектах не слишком многолюдно. В городе прошел дождь, растаял снег, к которому за неделю многие уже успели привыкнуть.
Однако некоторые все же решились оставить свои уютные дома и квартиры — и отправились на прогулку. Информатор прошелся по улицам и проспектам Киева и попробовал уловить настроение его обитателей.
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Напомним, ранее мы писали о том, как жители столицы встретили первый мощный снегопад. Тогда город напомнил заколдованную сказку, а пешеходы стали похожими на Йетти с высоких гор.
Несмотря на дождливую погоду, горожане и гости столицы вышли на улицы города, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Сегодня на киевских проспектах не слишком многолюдно. В городе прошел дождь, растаял снег, к которому за неделю многие уже успели привыкнуть.
Однако некоторые все же решились оставить свои уютные дома и квартиры — и отправились на прогулку. Информатор прошелся по улицам и проспектам Киева и попробовал уловить настроение его обитателей.
Читайте также: Во Львове состоялось открытие главной елки города: яркие кадры
Напомним, ранее мы писали о том, как жители столицы встретили первый мощный снегопад. Тогда город напомнил заколдованную сказку, а пешеходы стали похожими на Йетти с высоких гор.
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