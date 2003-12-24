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Киевских водителей предупредили о сильном тумане

Киевских водителей предупредили о сильном туманеВодителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения.

В ночь на субботу и утром 26 декабря в столице ожидается туман, видимость составляет 200-500 м, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, использовать противотуманные фары, а при остановке – аварийную световую сигнализацию, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров.

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Также Гидрометцентр предупреждал, что из-за снегопадов и оттепели на Закарпатье и во Львовской области в горах возможен сход лавин. К тому же прогнозируют туманы, гололед на горных серпантинах и налипание мокрого снега.
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 Теги: Киев, туман

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Сегодня, 07:20 » Автор: Анна Мартынова
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