» » Под Киевом упавшая глыба льда разбила около 20 авто
Раздел: Общество  
0

Под Киевом упавшая глыба льда разбила около 20 авто

Под Киевом упавшая глыба льда разбила около 20 автоНовогодний "подарок".

В Софиевской Борщаговке под Киевом упавшая глыба льда разбила 18 автомобилей на территории ЖК София.

Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой Новое время.

"Примерно 18 машин пострадало, и моя также. В полиции нам сказали, чтобы мы подавали в суд, а в ЖЭКе как-то не обращают на это внимание… Я знаю, что кто-то ходил в ЖЭК, но я не знаю, решился ли как-то это вопрос", - рассказала одна из них.

По словам женщины, инцидент произошел в результате того, что у домов косые крыши, из-за чего весь снег и лед соскальзывают и падают.

Читайте также: В центре Киева собираются следить за авто в пешеходной зоне

При этом она отметила, что поблизости расположены детские площадки и часто ходят прохожие с детьми.

Под Киевом упавшая глыба льда разбила около 20 авто
Под Киевом упавшая глыба льда разбила около 20 авто
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киевщина, ЧП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:29 » Автор: Наталия Невская
     1130
     0

Похожие новости по теме

В центре Киева собираются следить за авто в пешеходной зоне В центре Киева собираются следить за авто в пешеходной зоне

Этим будут заниматься сотрудники "Киевтранспарксервиса".

На жителей Киева падают тающие сосульки На жителей Киева падают тающие сосульки

24 декабря из-за температурных перепадов и усиления скорости ветра, с крыш домов начинает падать снег, наледь и сосульки.

Под Киевом автобус с детьми застрял на трассе Под Киевом автобус с детьми застрял на трассе

Инцидент произошел на Одесской трассе.

В центре Киева сделают пешеходной еще одну улицу В центре Киева сделают пешеходной еще одну улицу

Ярославов Вал освободят от машин.

Под Киевом горят Под Киевом горят "Быковнянские могилы"

Масштабный пожар произошел под Киевом.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх