Раздел: Общество
Под Киевом упавшая глыба льда разбила около 20 авто
Новогодний "подарок".
В Софиевской Борщаговке под Киевом упавшая глыба льда разбила 18 автомобилей на территории ЖК София.
Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой Новое время.
"Примерно 18 машин пострадало, и моя также. В полиции нам сказали, чтобы мы подавали в суд, а в ЖЭКе как-то не обращают на это внимание… Я знаю, что кто-то ходил в ЖЭК, но я не знаю, решился ли как-то это вопрос", - рассказала одна из них.
По словам женщины, инцидент произошел в результате того, что у домов косые крыши, из-за чего весь снег и лед соскальзывают и падают.
Читайте также: В центре Киева собираются следить за авто в пешеходной зоне
При этом она отметила, что поблизости расположены детские площадки и часто ходят прохожие с детьми.
В Софиевской Борщаговке под Киевом упавшая глыба льда разбила 18 автомобилей на территории ЖК София.
Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой Новое время.
"Примерно 18 машин пострадало, и моя также. В полиции нам сказали, чтобы мы подавали в суд, а в ЖЭКе как-то не обращают на это внимание… Я знаю, что кто-то ходил в ЖЭК, но я не знаю, решился ли как-то это вопрос", - рассказала одна из них.
По словам женщины, инцидент произошел в результате того, что у домов косые крыши, из-за чего весь снег и лед соскальзывают и падают.
Читайте также: В центре Киева собираются следить за авто в пешеходной зоне
При этом она отметила, что поблизости расположены детские площадки и часто ходят прохожие с детьми.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1130
0
Оставьте свой комментарий