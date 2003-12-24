Раздел: Общество
Киевским автолюбителям угрожают мошенники
В Нацполиции призывают водителей фотографировать записки
В Киеве владельцы автомобилей находят у себя на капотах записки с угрозами и требованием перечислить 500 гривен на номер мобильного телефона. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Влад Антонов, опубликовав фото таких записок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Доброго времени суток! В полицию обращаться бессмысленно. Если вы не хотите, чтобы на вашем авто вдоль кузова появилась глубокая царапина от острого гвоздя, то в течение суток внесите сумму 500 гривен на номер мобильного счета +380682314829 с комментарием "Ваш госномер". Если этого не произойдет, в ближайшее время вас ожидает дорогостоящий ремонт четырех или больше элементов кузова (от 15 тысяч гривен). После совершения платежа вы о нас забудете", - гласят записки.
По словам журналиста, такие предупреждения стали массовым явлением. "Киев. По Голосеевскому проспекту масса предупреждений. Будьте осторожны... Как бороться?" - написал Антонов.
Стоит отметить, что в Нацполиции призывают водителей фотографировать записки и предоставлять правоохранительным органам.
"Озвучивается прямая угроза и люди, которые намеренно это делают или даже шутя, нарушают закон", - заявил начальник пресс-службы Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, сообщает "Обозреватель".
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По словам Жукова, некоторые люди перечисляют средства преступникам, а другие обращаются в полицию, благодаря чему несколько таких аферистов уже поймали. В то же время пресс-секретарь предупредил, что самостоятельно задерживать преступников опасно, ведь они могут быть вооружены.
В Киеве владельцы автомобилей находят у себя на капотах записки с угрозами и требованием перечислить 500 гривен на номер мобильного телефона. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Влад Антонов, опубликовав фото таких записок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Доброго времени суток! В полицию обращаться бессмысленно. Если вы не хотите, чтобы на вашем авто вдоль кузова появилась глубокая царапина от острого гвоздя, то в течение суток внесите сумму 500 гривен на номер мобильного счета +380682314829 с комментарием "Ваш госномер". Если этого не произойдет, в ближайшее время вас ожидает дорогостоящий ремонт четырех или больше элементов кузова (от 15 тысяч гривен). После совершения платежа вы о нас забудете", - гласят записки.
По словам журналиста, такие предупреждения стали массовым явлением. "Киев. По Голосеевскому проспекту масса предупреждений. Будьте осторожны... Как бороться?" - написал Антонов.
Стоит отметить, что в Нацполиции призывают водителей фотографировать записки и предоставлять правоохранительным органам.
"Озвучивается прямая угроза и люди, которые намеренно это делают или даже шутя, нарушают закон", - заявил начальник пресс-службы Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, сообщает "Обозреватель".
Читайте также: Боремся со сном за рулем: советы автолюбителям
По словам Жукова, некоторые люди перечисляют средства преступникам, а другие обращаются в полицию, благодаря чему несколько таких аферистов уже поймали. В то же время пресс-секретарь предупредил, что самостоятельно задерживать преступников опасно, ведь они могут быть вооружены.
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