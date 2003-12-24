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Раздел: Общество  
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В Киеве у "автохама" эвакуировали Bentley

В Киеве у "автохама" эвакуировали BentleyПолицейские составили админпротокол на владельца авто.

В Киеве пришлось эвакуировать автомобиль Bentley, водитель которого припарковался в неположенном месте. Погрузку элитного авто на эвакуатор зафиксировал пользователь Facebook Макс Джигун, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Если честно, то и сам радуюсь, когда пакуют очередного героя парковки. Независимо от того, Бентли это или Ланос", - написал очевидец.

Сотрудники полиции составили админпротокол на владельца Bentley.

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Напомним, в прошлую пятницу припаркованное авто на час заблокировало одну из улиц в Киеве.
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 Теги: Киев, Bentley

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Сегодня, 19:39 » Автор: Татьяна Ларина
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