Раздел: Общество
В Киеве у "автохама" эвакуировали Bentley
Полицейские составили админпротокол на владельца авто.
В Киеве пришлось эвакуировать автомобиль Bentley, водитель которого припарковался в неположенном месте. Погрузку элитного авто на эвакуатор зафиксировал пользователь Facebook Макс Джигун, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Если честно, то и сам радуюсь, когда пакуют очередного героя парковки. Независимо от того, Бентли это или Ланос", - написал очевидец.
Сотрудники полиции составили админпротокол на владельца Bentley.
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Напомним, в прошлую пятницу припаркованное авто на час заблокировало одну из улиц в Киеве.
В Киеве пришлось эвакуировать автомобиль Bentley, водитель которого припарковался в неположенном месте. Погрузку элитного авто на эвакуатор зафиксировал пользователь Facebook Макс Джигун, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Если честно, то и сам радуюсь, когда пакуют очередного героя парковки. Независимо от того, Бентли это или Ланос", - написал очевидец.
Сотрудники полиции составили админпротокол на владельца Bentley.
Читайте также: В Киеве пассажиры трамвая мастерски наказали автохама
Напомним, в прошлую пятницу припаркованное авто на час заблокировало одну из улиц в Киеве.
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