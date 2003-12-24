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Раздел: Общество  
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Украинцы изменили отношение к своим работодателям

Украинцы изменили отношение к своим работодателям45% украинских работников заявили, что их лояльность к компании не изменилась в 2017 году

Однако 43% стали менее лояльными к своим работодателям, что на 9% меньше, чем в 2016 году, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Более лояльными стали только 12% опрошенных, что на 16% меньше показателя предыдущего года. Поэтому тенденция лояльности сотрудников к своим работодателям движется в сторону уменьшения.

Об этом сообщила представитель кадрового портала «HeadHunter» Украина Екатерина Криворученко, передал корреспондент ГолосUA.

«Причинами такого отношения к компаниям могут быть как изменения на рынке труда в целом, например, тенденция к более частой смене места работы, так и неудачно выстроенные отношения между работодателем и работником, во многом зависят от соотношения ожидаемых и реальных условий труда», - отметила эксперт.

По словам Е. Криворученко неоправданные ожидания также негативно сказываются на рабочем процессе, особенно если они касаются тех условий, которые работники считают первоочередными. Так, 65% респондентов, прежде всего, ожидают достойную оплату труда. В то же время, только, по мнению 16% опрошенных, это ожидание оправдывается. А вот каждый пятый украинец убежден, что работодатель должен давать право подчиненному работать удаленно или в удобном для него месте.

«65% респондентов, прежде всего, хотят получать высокую заработную плату. Несколько меньше половины считает, что работодатель должен предоставлять возможность для развития и карьерного роста. Чуть больше трети опрошенных утверждают, что их производительность зависит от эмоциональной атмосферы в коллективе. Среди тех, кто принимал участие в опросе, 35% находятся в постоянном поиске знаний и нового опыта и для них важно получать такой опыт от работодателя. Каждый четвертый хочет быть официально трудоустроенным и получать официальную заработную плату, право на оплачиваемый больничный и отпуск. Для пятой части респондентов желателен гибкий график работы, а также возможность работать удаленно. По мнению украинцев, такой подход к организации работы со стороны руководства демонстрирует доверие к подчиненным», - добавила эксперт.

Она также отметила, что 19% работников претендующих на право принимать стратегические решения в компании. Каждый шестой считает, что работодатель должен надлежащим образом организовать рабочее пространство подчиненных. 14%

Украинцы также хотят, чтобы работодатель отметил их вклад в развитие компании. Каждый десятый работник желает иметь доступ к современным технологиям и столько же хотят работать с иностранными коллегами. 9% респондентов считают, что руководство должно сформировать прозрачную и понятную систему поощрения для работников, и столько же респондентов ожидают, что работодатель будет заниматься здоровьем своих подчиненных. 8% украинцев хотят, чтобы их работа была недалеко от дома, а 7% обращают внимание на популярность компании. Каждый двадцатый обращает внимание на социальную значимость деятельности компании и столько же респондентов хотят, чтобы работодатель занимался общим климатом в компании и организовывал совместный отдых. И лишь 1% украинцев обращает внимание на социальную ответственность бизнеса и на благотворительные мероприятия, в которых участвует компания.

«Наблюдаются некоторые различия в плане соотношения ожиданий респондентов с действительностью. Так, опрос показал, что менее половины респондентов официально трудоустроены, хотя стремятся достичь этого. В то же время треть работает в хорошем коллективе, где царит доверие и уважение. Четвертая часть офисных работников отмечают, что их компании имеют удобные и оборудованные офисы, и столько же имеют гибкий график работы. 22% респондентов работают в известной компании.

Каждый пятый украинец имеет возможность принимать решения по важным вопросам деятельности компании и столько же офисных работников имеют работу рядом с домом. Каждый шестой участник опроса рассказал, что в рамках рабочего процесса может развиваться, в том числе и с помощью учебных курсов. 16% украинцев отмечают, что работодатель обеспечивает им высокую и достойную заработную плату. Каждый седьмой имеет доступ к современным технологиям и столько же участвуют в активном корпоративной жизни.

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Каждый восьмой имеет перспективы карьерного роста. 11% респондентов отметили, что получают бонусы и премии за успехи на работе, столько же опрошенных сказали, что их руководство выделяет вклад каждого сотрудника в развитие компании. 6% офисных сотрудников утверждают, что их компания участвует в социальных и благотворительных проектах, а 5% респондентов утверждают, что их компания является социально ответственной», - резюмировала Е. Криворученко.


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 Теги: Украина, работодатель

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