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Раздел: Общество  
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Поздравление с Новым годом 2018

Поздравление с Новым годом 2018Хроника.Инфо поздравляет своих читателей с наступающим Новым 2018 годом!

Дорогие наши друзья! Коллектив Хроники.Инфо искренне поздравляет вас с Новым годом 2018 и хочет пожелать всего самого наилучшего, что только можно представить.

Уходящий 2017 год был не самым легким в том плане, что Огненный Петух клевал всех, кто попадется ему на пути. Вообще, астрологи называют этот период, который, слава Богу, подходит к концу, неблагоприятным во всех смыслах.

Многие люди столкнулись с серьезными сложностями в 2017 году, кто-то потерял работу, деньги, стабильность, а у кого-то были проблемы на личном фронте и по здоровью. К счастью, все невзгоды остались позади и мы желаем вам забыть о них поскорее.

Конечно, вычеркнуть из памяти 365 дней практически невозможно, но очень важно быть благодарными всему, что с вами происходило в этот непростой период. Ведь все, что не делается, к лучшему.

Мы желаем вам исполнения заветных мечт! Не бойтесь грезить о чем-то, что кажется нереальным. Вселенная слышит каждую вашу мысль и если очень чего-то хотеть, то это обязательно сбудется. Тем более, приближается самая волшебная ночь в году, когда загаданное желание имеет все шансы на то, чтобы сбыться.

Коллектив Хроники.Инфо желает всем без исключения читателям - новым и тем, кто уже давно с нами, благополучия и успехов в Новом 2018 году! Пусть в вашем доме царит гармония, а в отношениях с близкими - любовь и взаимопонимание!

Год Желтой Собаки обещает быть интересным и насыщенным на радостные события. Астрологи говорят, что этот новый период подарит людям счастье. А еще детки, которые родятся в 2018 году, будут неимоверно талантливыми. По крайней мере, об этом свидетельствует статистика. Эрнест Хемингуэй, Уинстон Черчилль, Сократ, Майкл Джексон, Софи Лорен, Стивен Кинг, Шерон Стоун, Бриджит Бардо, Мадонна, мать Тереза и другие известные, красивые и умные люди были рождены в год Собаки по восточному календарю. Так что заранее поздравляем всех, кто собирается стать родителями в ближайшее время.

Будьте здоровы и невредимы! В 2017 году людей подстерегала опасность буквально на каждом шагу, но уже с нового года подобные неприятности должны отступить. Мы желаем вам поскорее выздороветь, если вас настигла какая-то хворь. И не болеть весь следующий год!

Оставайтесь всегда с нами и мы будем стараться сообщать вам о самых интересных событиях, происходящих в мире! Пусть все у вас будет хорошо в Новом 2018 году! Всех земных благ, улыбок, радости и веселья!

Поздравление с Новым годом 2018
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 Теги: Новый год 2018, поздравление

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Вчера, 23:59 » Автор: Валерия Янобекова
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