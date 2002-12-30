Раздел: Общество
В каких странах первыми начинают праздновать Новый год
Новый год традиционно отмечают практически во всем мире 31 декабря.
Однако первыми праздновать Новый год начинают в карликовом Королевстве Тонга в Тихом океане. А завершают - на Гаити и Самоа - через 25 часов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
+0.15 - Остров Чатем (Новая Зеландия), отдаленный от основных островов Новой Зеландии, находится в специальном часовом поясе и является вторым местом, куда приходит Новый год.
+1.00 - Новый год встречают Новая Зеландия (Веллингтон, Окленд и др.) и полярники с Южного полюса в Антарктиде.
+2.00 - Новый год начинается у жителей крайней восточной России (Анадырь, Камчатка), островов Фиджи и некоторых других тихоокеанских островов (Науру, Тувалу и др.)
+2.30 - Остров Норфолк (Австралия).
+3.00 - Часть восточной Австралии (Сидней, Мельбурн, Канберра) и некоторые тихоокеанские острова (Вануату, Микронезия, Соломоновы острова и др.).
Австралия. В Сиднее устраивают грандиозный праздник. В новогоднюю ночь весь город похож на бесподобно украшенную елку, ветви которой прогибаются под тяжестью всех украшений. Небо над Сиднеем сверкает многочисленными салютами и фейерверками.
+3.30 - Южная Австралия (Аделаида).
+4.00 - Штат Квинсленд в Австралии (Брисбен), часть России (Владивосток) и некоторые острова (Папуа-Новая Гвинея, Марианские острова).
+4.30 - Северные территории Австралии (Дарвин).
+5.00 - Япония и Корея.
В Японии Новый год празднуется 1 января. Обязательным является обычай проводов Старого года, включающий организацию приемов и посещение ресторанов. В момент начала нового года японцы начинают смеяться. Они верят, что смех принесет им удачу в приходящем году.
+6.00 - Китай, часть Юго-Восточной Азии и оставшиеся территории Австралии.
Китайский Новый год празднуется между 17 января и 19 февраля, во время новолуния.
+7.00 - Индонезия и остальная Юго-Восточная Азия.
+7.30 - Мьянма.
+8.00 - Бангладеш, Шри-Ланка и Часть России (Новосибирск, Омск).
+8.15 - Непал.
+8.30 – Индия.
В Индии Новый год празднуется по-разному. В одной из частей праздник считается открытым, когда будет поражен горящей стрелой бумажный змей.
+9.00 - Пакистан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и часть России (Екатеринбург, Уфа).
+9.30 - Афганистан.
+10.00 - Армения, Азербайджан, часть России (Самара), некоторые острова в Индийском океане.
+10.30 - Иран.
+11.00 - Часть восточной Азии, часть Африки, часть России (Москва, Санкт-Петербург).
+12.00 - Восточная Европа (Румыния, Греция, Украина и др.), Турция, Израиль, Финляндия, часть Африки.
Финляндия. Финские семьи собираются у полного разнообразных яств новогоднего стола. Детвора ждет от Йоулупукки, так зовут финского Дед Мороза, большую корзину подарков. В новогоднюю ночь финны гадают, чтоб узнать свое будущее.
В Греции Новый год - это день святого Василия. Святой Василий был известен своей добротой, и греческие дети оставляют свои ботинки у камина в надежде, что Святой Василий заполнит ботинки подарками.
+13.00 - Западная и Центральная Европа (Бельгия, Италия, Франция, Венгрия, Швеция и др.), часть Африки.
Италия. Как только начался Новый год, итальянцы спешат избавиться от вещей, которые уже "отслужили свое". В Италии сохранился обычай приносить первым утром наступившего года чистую воду из источника, так как считается, что вода приносит счастье.
Франция. Еще перед Рождеством Французы вешают над дверью домов ветку омелы, веря в то, что она принесет удачу в следующем году. Кроме того, французы украшают весь дом цветами, обязательно ставят их на стол. В каждом доме стараются разместить макет, изображающий сцену рождения Христа. По традиции, хороший хозяин-винодел в новогоднюю ночь должен чокнуться с бочкой вина, поздравить ее с праздником и выпить за будущий урожай.
+14.00 - Нулевой меридиан (Гринвич), Великобритания, Португалия, часть Африки.
Великобритания. О Новом годе в Англии вещает звон колокола. У англичан есть традиция, чтоб выпустить старый год из дома, они перед звоном колокола открываю задние двери домов, а потом открывают входные, чтоб впустить новый год. Новогодние подарки в семейном кругу англичан раздаются по старой традиции - путем жребия.
+15.00 - Азорские острова.
+16.00 – Бразилия.
Бразилия. В новогоднюю ночь жители Рио де Жанейро выходят к океану и приносят Богине Моря Йеманже дары. Традиционно бразильцы наряжаются в белые одежды, что символизирует мольбу–просьбу о мире, адресованную богине Моря.
+17.00 - Аргентина и часть восточной части Южной Америки.
+17.30 - Остров Ньюфаундленд (Канада).
+18.00 - Восточная Канада, много островов Карибского бассейна, часть Южной Америки.
+19.00 - Восточные части Канады (Оттава) и США (Вашингтон, Нью-Йорк), западная часть Южной Америки.
США. В Нью-Йорке на Таймс-сквере происходит традиционный торжественный спуск знаменитого Шара, сверкающего тысячами неоновых лампочек.
+20.00 - Центральные части Канады и США (Чикаго, Хьюстон), Мексика и большинство стран Латинской Америки.
+21.00 - Часть Канады (Эдмонтон, Калгари) и США (Денвер, Феникс, Солт-Лейк-Сити).
+22.00 - Западные части Канады (Ванкувер, и США (Лос-Анжелес, Сан-Франциско).
+23.00 - Штат Аляска (США).
+23.30 - Маркизские острова как часть Французской Полинезии.
+24.00 - Гавайские острова (США), Таити и острова Кука.
+25.00 - Жители государства Самоа встречают Новый год самыми последними.
Между тем есть страны, которые не празднуют Новый год 1 января.
Так, Саудовская Аравия не празднует Новый год в принципе. Дело в том, что отмечание смены дат считается чуждым исламу в принципе. Для правоверных в Саудовской Аравии существует только три праздника: День независимости, празднование конца месяца рамадан и праздник жертвоприношения.
В Израиле 1 января также рабочий день, если это, конечно, не суббота - священный день для иудеев. Празднуют же свой Новый год израильтяне осенью - в новолуние месяца тишрей по еврейскому календарю (сентябрь или октябрь). Называется этот праздник Рош Ха-Шана. Его отмечают 2 дня.
1 января - обыкновенный день и в Иране. Страна живет по Персидскому календарю. Новый год отмечают в Иране в день весеннего равноденствия - 21 марта. Праздник зовется Навруз, то есть, новый день.
В многокультурной Индии столько праздников, что если пришлось бы все отмечать, было бы некогда работать. Поэтому некоторые из них стали "праздниками по выбору". В эти дни все учреждения и офисы работают, но сотрудники могут взять отгул. Именно к таким праздникам относится 1 января. 22 марта наступает Новый год по единому национальному календарю Индии. В штате Керала Новый год отмечают 13 апреля. Он носит названия Вишу. Сикхи в этот же день празднуют свой Новый год - Вайсакхи. В Южной Индии осенью широко отмечают праздник Дивапали, который означает и приход нового года. Это далеко не полный перечень новогодних дней, которые можно отпраздновать в Индии. Кстати, среди "праздников на выбор" есть и католическое Рождество.
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В Южной Корее 1 января - выходной. Тут распространены наряженные елки и Санта Клаусы, но начало года в Корее воспринимают скорее не как праздник, а как дополнительный выходной, который можно провести в приятном кругу семьи и друзей. А вот если что-то и празднуется с небывалым размахом, так это Соллаль - Новый год по лунному календарю. К этому дню большинство корейцев уезжают в свои родные города, чтобы почтить память предков.
Однако первыми праздновать Новый год начинают в карликовом Королевстве Тонга в Тихом океане. А завершают - на Гаити и Самоа - через 25 часов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
+0.15 - Остров Чатем (Новая Зеландия), отдаленный от основных островов Новой Зеландии, находится в специальном часовом поясе и является вторым местом, куда приходит Новый год.
+1.00 - Новый год встречают Новая Зеландия (Веллингтон, Окленд и др.) и полярники с Южного полюса в Антарктиде.
+2.00 - Новый год начинается у жителей крайней восточной России (Анадырь, Камчатка), островов Фиджи и некоторых других тихоокеанских островов (Науру, Тувалу и др.)
+2.30 - Остров Норфолк (Австралия).
+3.00 - Часть восточной Австралии (Сидней, Мельбурн, Канберра) и некоторые тихоокеанские острова (Вануату, Микронезия, Соломоновы острова и др.).
Австралия. В Сиднее устраивают грандиозный праздник. В новогоднюю ночь весь город похож на бесподобно украшенную елку, ветви которой прогибаются под тяжестью всех украшений. Небо над Сиднеем сверкает многочисленными салютами и фейерверками.
+3.30 - Южная Австралия (Аделаида).
+4.00 - Штат Квинсленд в Австралии (Брисбен), часть России (Владивосток) и некоторые острова (Папуа-Новая Гвинея, Марианские острова).
+4.30 - Северные территории Австралии (Дарвин).
+5.00 - Япония и Корея.
В Японии Новый год празднуется 1 января. Обязательным является обычай проводов Старого года, включающий организацию приемов и посещение ресторанов. В момент начала нового года японцы начинают смеяться. Они верят, что смех принесет им удачу в приходящем году.
+6.00 - Китай, часть Юго-Восточной Азии и оставшиеся территории Австралии.
Китайский Новый год празднуется между 17 января и 19 февраля, во время новолуния.
+7.00 - Индонезия и остальная Юго-Восточная Азия.
+7.30 - Мьянма.
+8.00 - Бангладеш, Шри-Ланка и Часть России (Новосибирск, Омск).
+8.15 - Непал.
+8.30 – Индия.
В Индии Новый год празднуется по-разному. В одной из частей праздник считается открытым, когда будет поражен горящей стрелой бумажный змей.
+9.00 - Пакистан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и часть России (Екатеринбург, Уфа).
+9.30 - Афганистан.
+10.00 - Армения, Азербайджан, часть России (Самара), некоторые острова в Индийском океане.
+10.30 - Иран.
+11.00 - Часть восточной Азии, часть Африки, часть России (Москва, Санкт-Петербург).
+12.00 - Восточная Европа (Румыния, Греция, Украина и др.), Турция, Израиль, Финляндия, часть Африки.
Финляндия. Финские семьи собираются у полного разнообразных яств новогоднего стола. Детвора ждет от Йоулупукки, так зовут финского Дед Мороза, большую корзину подарков. В новогоднюю ночь финны гадают, чтоб узнать свое будущее.
В Греции Новый год - это день святого Василия. Святой Василий был известен своей добротой, и греческие дети оставляют свои ботинки у камина в надежде, что Святой Василий заполнит ботинки подарками.
+13.00 - Западная и Центральная Европа (Бельгия, Италия, Франция, Венгрия, Швеция и др.), часть Африки.
Италия. Как только начался Новый год, итальянцы спешат избавиться от вещей, которые уже "отслужили свое". В Италии сохранился обычай приносить первым утром наступившего года чистую воду из источника, так как считается, что вода приносит счастье.
Франция. Еще перед Рождеством Французы вешают над дверью домов ветку омелы, веря в то, что она принесет удачу в следующем году. Кроме того, французы украшают весь дом цветами, обязательно ставят их на стол. В каждом доме стараются разместить макет, изображающий сцену рождения Христа. По традиции, хороший хозяин-винодел в новогоднюю ночь должен чокнуться с бочкой вина, поздравить ее с праздником и выпить за будущий урожай.
+14.00 - Нулевой меридиан (Гринвич), Великобритания, Португалия, часть Африки.
Великобритания. О Новом годе в Англии вещает звон колокола. У англичан есть традиция, чтоб выпустить старый год из дома, они перед звоном колокола открываю задние двери домов, а потом открывают входные, чтоб впустить новый год. Новогодние подарки в семейном кругу англичан раздаются по старой традиции - путем жребия.
+15.00 - Азорские острова.
+16.00 – Бразилия.
Бразилия. В новогоднюю ночь жители Рио де Жанейро выходят к океану и приносят Богине Моря Йеманже дары. Традиционно бразильцы наряжаются в белые одежды, что символизирует мольбу–просьбу о мире, адресованную богине Моря.
+17.00 - Аргентина и часть восточной части Южной Америки.
+17.30 - Остров Ньюфаундленд (Канада).
+18.00 - Восточная Канада, много островов Карибского бассейна, часть Южной Америки.
+19.00 - Восточные части Канады (Оттава) и США (Вашингтон, Нью-Йорк), западная часть Южной Америки.
США. В Нью-Йорке на Таймс-сквере происходит традиционный торжественный спуск знаменитого Шара, сверкающего тысячами неоновых лампочек.
+20.00 - Центральные части Канады и США (Чикаго, Хьюстон), Мексика и большинство стран Латинской Америки.
+21.00 - Часть Канады (Эдмонтон, Калгари) и США (Денвер, Феникс, Солт-Лейк-Сити).
+22.00 - Западные части Канады (Ванкувер, и США (Лос-Анжелес, Сан-Франциско).
+23.00 - Штат Аляска (США).
+23.30 - Маркизские острова как часть Французской Полинезии.
+24.00 - Гавайские острова (США), Таити и острова Кука.
+25.00 - Жители государства Самоа встречают Новый год самыми последними.
Между тем есть страны, которые не празднуют Новый год 1 января.
Так, Саудовская Аравия не празднует Новый год в принципе. Дело в том, что отмечание смены дат считается чуждым исламу в принципе. Для правоверных в Саудовской Аравии существует только три праздника: День независимости, празднование конца месяца рамадан и праздник жертвоприношения.
В Израиле 1 января также рабочий день, если это, конечно, не суббота - священный день для иудеев. Празднуют же свой Новый год израильтяне осенью - в новолуние месяца тишрей по еврейскому календарю (сентябрь или октябрь). Называется этот праздник Рош Ха-Шана. Его отмечают 2 дня.
1 января - обыкновенный день и в Иране. Страна живет по Персидскому календарю. Новый год отмечают в Иране в день весеннего равноденствия - 21 марта. Праздник зовется Навруз, то есть, новый день.
В многокультурной Индии столько праздников, что если пришлось бы все отмечать, было бы некогда работать. Поэтому некоторые из них стали "праздниками по выбору". В эти дни все учреждения и офисы работают, но сотрудники могут взять отгул. Именно к таким праздникам относится 1 января. 22 марта наступает Новый год по единому национальному календарю Индии. В штате Керала Новый год отмечают 13 апреля. Он носит названия Вишу. Сикхи в этот же день празднуют свой Новый год - Вайсакхи. В Южной Индии осенью широко отмечают праздник Дивапали, который означает и приход нового года. Это далеко не полный перечень новогодних дней, которые можно отпраздновать в Индии. Кстати, среди "праздников на выбор" есть и католическое Рождество.
Читайте также: Не во всех странах будут праздновать Новый год
В Южной Корее 1 января - выходной. Тут распространены наряженные елки и Санта Клаусы, но начало года в Корее воспринимают скорее не как праздник, а как дополнительный выходной, который можно провести в приятном кругу семьи и друзей. А вот если что-то и празднуется с небывалым размахом, так это Соллаль - Новый год по лунному календарю. К этому дню большинство корейцев уезжают в свои родные города, чтобы почтить память предков.
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