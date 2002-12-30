В каких странах первыми начинают праздновать Новый год

Похожие новости по теме

Приближается Старый Новый Год, его отмечают по старому календарю, отсюда и название. Наши предки дали этому празднику ещё одно название — Щедрый вечер.

Новый Год — это самый интересный и магический праздник в году, но для каждого человека он имеет разное значение. То же касается празднования Нового Года и Рождества в разных уголках планеты, самое интересное — везде к этим праздникам относятся по-разному. Практически в каждой стране есть свои традиции, которым следуют целые