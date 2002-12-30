» » Тот еще меломан: Порошенко назвал любимые песни 2017 года
Раздел: Общество  
0

Тот еще меломан: Порошенко назвал любимые песни 2017 года

Тот еще меломан: Порошенко назвал любимые песни 2017 годаЧто слушал президент в ушедшем году.

Президент Петр Порошенко назвал свои любимые песни отечественных исполнителей в 2017 году. Список песен и исполнителей глава государства обнародовал в "Твиттере". "Украинская музыка этого года сделала значительный шаг вперед - появилось много современной и интересной музыки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Но самое главное: этот год показал - украинцы хотят слушать песни на родном языке", - отметил Порошенко. По его убеждению, наиболее интересными в 2017 году были песня рок-группы Riffmaster "Тихо пришел, тихо пошел или Песня Специального Значения", электронной группы ONUKA - Vsesvit, поп-рок, синти-поп группы The Hardkiss - "Журавлі", инди, поп -группа Pianoboй - "Отечество", этно-группы DakhaBrakha - Monakh, рок-группы «Вопли Видоплясова» - «Марш Новой Армии» и поп-певицы Тины Кароль - "Переждать".

Читайте также: В Сети показали некачественный ремонт дорог в Киеве

Как мы писали ранее, украинские политики признались, как встречали Новый год. Депутаты поделились снимками с новогодней ночи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Порошенко, песни

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:46 » Автор: Наталия Невская
     136
     0

Похожие новости по теме

В Сети показали некачественный ремонт дорог в Киеве В Сети показали некачественный ремонт дорог в Киеве

Опубликованы фото.

Украинские политики признались, как встречали Новый год Украинские политики признались, как встречали Новый год

Депутаты поделились снимками с новогодней ночи

В Украине назревает скандал вокруг российской группы В Украине назревает скандал вокруг российской группы

"Ленинград" регулярно гастролирует в Крыму

"Евровидение-2017": Кличко оконфузился из-за конкурсной песни O. Torvald

Звезды и чиновники не помнят названия композиции группы O. Torvald.

Радиостанции в аннексированном Крыму запретили транслировать песни Джамалы Радиостанции в аннексированном Крыму запретили транслировать песни Джамалы

Крымчане любят украинскую музыку.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх