Тот еще меломан: Порошенко назвал любимые песни 2017 года

Что слушал президент в ушедшем году.



Президент Петр Порошенко назвал свои любимые песни отечественных исполнителей в 2017 году. Список песен и исполнителей глава государства обнародовал в "Твиттере". "Украинская музыка этого года сделала значительный шаг вперед - появилось много современной и интересной музыки.



Об этом пишет



Но самое главное: этот год показал - украинцы хотят слушать песни на родном языке", - отметил Порошенко. По его убеждению, наиболее интересными в 2017 году были песня рок-группы Riffmaster "Тихо пришел, тихо пошел или Песня Специального Значения", электронной группы ONUKA - Vsesvit, поп-рок, синти-поп группы The Hardkiss - "Журавлі", инди, поп -группа Pianoboй - "Отечество", этно-группы DakhaBrakha - Monakh, рок-группы «Вопли Видоплясова» - «Марш Новой Армии» и поп-певицы Тины Кароль - "Переждать".



Читайте также: В Сети показали некачественный ремонт дорог в Киеве



Как мы писали ранее, Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Президент Петр Порошенко назвал свои любимые песни отечественных исполнителей в 2017 году. Список песен и исполнителей глава государства обнародовал в "Твиттере". "Украинская музыка этого года сделала значительный шаг вперед - появилось много современной и интересной музыки.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН Но самое главное: этот год показал - украинцы хотят слушать песни на родном языке", - отметил Порошенко. По его убеждению, наиболее интересными в 2017 году были песня рок-группы Riffmaster "Тихо пришел, тихо пошел или Песня Специального Значения", электронной группы ONUKA - Vsesvit, поп-рок, синти-поп группы The Hardkiss - "Журавлі", инди, поп -группа Pianoboй - "Отечество", этно-группы DakhaBrakha - Monakh, рок-группы «Вопли Видоплясова» - «Марш Новой Армии» и поп-певицы Тины Кароль - "Переждать".Как мы писали ранее, украинские политики признались, как встречали Новый год . Депутаты поделились снимками с новогодней ночи.



