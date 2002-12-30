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"Квартал 95" извинился за скандальный номер

"Квартал 95" извинился за скандальный номерНомер будет удален со всех официальных каналов студии

В Новогоднем "Вечернем квартале", который вышел на телеканале "1+1", артисты студии разыграли сценку, из-за чего в сети разразился очередной скандал, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Многие называли номер "гомофобным" и всячески критиковали юмористическую студию. После разразившегося скандала "Квартал 95" принес свои извинения и удалил видео отовсюду. Об этом сообщила правозащитница София Лапина на своей Facebook-странице.

"Друзья, номер новогоднего "Вечернего Квартала" про Буратино, несомненно, не имел цели оскорбить кого-либо, но мы признаем, что он мог показаться таким. Приносим свои искренние извинения тем, кого он обидел. Номер будет удален со всех официальных каналов Студии "Квартал 95" и изъят из общего доступа", - говорится в тексте комментария студии.

Приводим цитаты из новогоднего выпуска "Квартала 95":

"Перед новогодним спектаклем Буратино признался в том, что он Буратина", — сказал Зеленский. "Это моя позиция", — сказал Буратино. Когда ему дают читать азбуку, он спрашивает, почему она странная. Ведь там всего 4 буквы: "Л", "Г", "Б", "Т". "Вы меня извините, но строгать такого сына я не буду. Ко мне пришел позор на старость, от него ведь не родится новый человечек", — произнес его "Папа Карло".

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Отметим, что правозащитные организации собираются с акцией протеста у канала "1+1" в четверг, 4 января.

"Квартал 95" извинился за скандальный номер
"Квартал 95" извинился за скандальный номер

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 Теги: Квартал 95, телевидение

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