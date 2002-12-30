Раздел: Общество
В Киеве на Рождество изменится график работы метро
В ночь на 7 января метро Киева будет работать на 3 часа дольше.
Такие изменения связаны с празднованием Рождества, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. С центра города — приблизительно в 03:15.
Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенном на входе и на платформе.
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Напомним, 7 января на Софийской площади в Киеве состоится празднование Рождества Христова. В рамках празднования киевлян и гостей столицы ожидают шествие звездочетов и рождественский концерт.
Такие изменения связаны с празднованием Рождества, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. С центра города — приблизительно в 03:15.
Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенном на входе и на платформе.
Читайте также: Жители Киева на улицах города в Рождество: яркие кадры
Напомним, 7 января на Софийской площади в Киеве состоится празднование Рождества Христова. В рамках празднования киевлян и гостей столицы ожидают шествие звездочетов и рождественский концерт.
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