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В Киеве на Рождество изменится график работы метро

В Киеве на Рождество изменится график работы метро

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Метро Киева изменит график работы в День Независимости В День Независимости в Киеве не будут работать 3 станции метро.