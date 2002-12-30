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Раздел: Общество  
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В Киеве на Рождество изменится график работы метро

В Киеве на Рождество изменится график работы метроВ ночь на 7 января метро Киева будет работать на 3 часа дольше.

Такие изменения связаны с празднованием Рождества, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. С центра города — приблизительно в 03:15.

Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенном на входе и на платформе.

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Напомним, 7 января на Софийской площади в Киеве состоится празднование Рождества Христова. В рамках празднования киевлян и гостей столицы ожидают шествие звездочетов и рождественский концерт.
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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 07:20 » Автор: Татьяна Ларина
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