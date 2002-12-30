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В Киеве разгромили кафе российского рэпера

В Киеве разгромили кафе российского рэпераТимати называет себя лучшим другом президента РФ Владимира Путина

В Киеве члены националистической организации С14 сорвали баннер с изображением российского рэпера Тимати (Тимур Юнусов), который висел на кафе "BlackStar", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Отмечается, что хозяин кафе отказался убрать баннер с изображением Тимати, поэтому его сорвали сами националисты.

Рэперу запрещен въезд в Украину по причине его публичной поддержки аннексии Крыма.

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Напомним, Тимати называет себя лучшим другом президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. В частности, рэпер неоднократно публиковал в социальных сетях совместные фотографии с Кадыровым, также он выступал на мероприятиях, посвященных главе Чечни, читая в его адрес хвалебные строки.

В Киеве разгромили кафе российского рэпера
В Киеве разгромили кафе российского рэпера
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 Теги: Киев, Тимати

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Сегодня, 19:52 » Автор: Татьяна Ларина
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Валентин  
Сегодня, 20:13

Сорвали баннер - это разгромили кафе? (вопрос к журналисту)

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