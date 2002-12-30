Раздел: Общество
В Киеве разгромили кафе российского рэпера
Тимати называет себя лучшим другом президента РФ Владимира Путина
В Киеве члены националистической организации С14 сорвали баннер с изображением российского рэпера Тимати (Тимур Юнусов), который висел на кафе "BlackStar", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что хозяин кафе отказался убрать баннер с изображением Тимати, поэтому его сорвали сами националисты.
Рэперу запрещен въезд в Украину по причине его публичной поддержки аннексии Крыма.
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Напомним, Тимати называет себя лучшим другом президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. В частности, рэпер неоднократно публиковал в социальных сетях совместные фотографии с Кадыровым, также он выступал на мероприятиях, посвященных главе Чечни, читая в его адрес хвалебные строки.
В Киеве члены националистической организации С14 сорвали баннер с изображением российского рэпера Тимати (Тимур Юнусов), который висел на кафе "BlackStar", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что хозяин кафе отказался убрать баннер с изображением Тимати, поэтому его сорвали сами националисты.
Рэперу запрещен въезд в Украину по причине его публичной поддержки аннексии Крыма.
Читайте также: В Киеве люди в балаклавах разгромили кафе
Напомним, Тимати называет себя лучшим другом президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. В частности, рэпер неоднократно публиковал в социальных сетях совместные фотографии с Кадыровым, также он выступал на мероприятиях, посвященных главе Чечни, читая в его адрес хвалебные строки.
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