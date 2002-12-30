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Раздел: Общество  
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В Украине на Рождество пустят новый дополнительный поезд

В Украине на Рождество пустят новый дополнительный поездСостав отправится из столицы и будет останавливаться на нескольких популярных станциях

"Укрзализныця" (УЗ) назначила на 9 января дополнительный поезд "Интерсити+" №736/735 по маршруту Киев – Запорожье – Киев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Поезд отправится из Киева в 14:47 и прибудет в Запорожье в 21:58. В обратном направлении из Запорожья поезд отправится в 22:58 и прибудет в Киев в 06:10.

Поезд будет останавливаться на станциях им. Тараса Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Каменское и Днепр.

Билеты на поезд можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн. Напомним, ранее УЗ ввела временный запрет на возврат билетов онлайн. Сдать уже купленные билеты до 14 января можно только в железнодорожных кассах. Как поясняли в компании, целью стало предупреждение злоупотреблений с билетами, оформленными через интернет.

Всего на новогодние и рождественские праздники УЗ назначила более 30 дополнительных поездов.

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Кроме того, с 10 декабря в Украине начал действовать новый график движения поездов. В целом предусмотрено курсирование в пределах Украины 190 пар поездов, из которых 110 пар – поезда, которые будут курсировать круглый год, остальные – дополнительные и летние поезда.
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 Теги: Рождество, поезд

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Сегодня, 20:22 » Автор: Татьяна Ларина
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