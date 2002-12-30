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В Украине на Рождество пустят новый дополнительный поезд

В Украине на Рождество пустят новый дополнительный поезд

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На праздники в Киев пустят дополнительные поезда Поезда будут курсировать в Киев из Тернополя и Запорожья.

Список 36 дополнительных поездов, которые запускаются на Новогодние праздники Для удобства пассажиров ПАО «Укрзализныця» назначила 36 дополнительных поездов, которые будут курсировать во время зимних праздников.