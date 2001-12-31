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Раздел: Общество  
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Около тысячи детей в Украине "стоят на учете" за преступления

Около тысячи детей в Украине "стоят на учете" за преступленияПоловина из детей, к которым применялось насилие, спасаются на улице, выбирая бездомную жизнь

В Украине на сегодняшний день на учете в органах пробации находится 1152 несовершеннолетних лица, из которых 69 девушек. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"20% из них – еще не исполнилось 16 лет, 80% – в возрасте от 16 до 18 лет", – рассказал заместитель министра юстиции", – рассказал Чернышев.

По его словам, более 800 человек привлечены к ответственности за тяжкие преступления, столько же человек воспитывались в неполных семьях, семьях без родителей или в неблагополучных семьях, где регулярно фиксировались проявления жестокости и где подростки выступали или свидетелями, или жертвами преступления.

Чернышев, ссылаясь на статистику, отметил, что 50% детей, которые становились свидетелями насильственных действий над своими матерями, склонны к употреблению наркотиков и алкоголя и в 6 раз чаще пытаются покончить с собой, а дети, которые пострадали от насилия в семье, в 10 раз чаще пытаются совершить суицид.

При этом, отметил замминистра, половина из детей, к которым применялось насилие, спасаются на улице, выбирая бездомную жизнь. Ранее специалисты неоднократно сообщали, что дети распускают кулаки, копируя поведение взрослых.

"Благодаря системе пробации сегодня мы не просто обращаем на это внимание, но и прилагаем массу усилий для того, чтобы избавить ребенка от этой пагубной травмы детства", – подчеркнул Чернышев. Он также напомнил, что в 2016 году через органы пробации прошло 4304 человека, большинство из которых себе почувствовали насилие или становились его свидетелями.

Напомним, ранее парламент принял закон об усилении гарантий безопасности детей. Закон инициировал президент Петр Порошенко еще в конце 2015-го. Проект правили почти два года и, наконец, одобрили в минувший вторник — за него проголосовали 249 из 350 присутствующих нардепов.

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Пробация – это вид условного наказания, при котором осужденный помещается на время испытательного срока, установленного судом, под надзор специальных органов.
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 Теги: дети, преступление

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Сегодня, 20:41 » Автор: Татьяна Ларина
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