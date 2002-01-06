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Раздел: Общество  
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В столице заблокировали Киево-Печерскую лавру

В столице заблокировали Киево-Печерскую лавруУчастники акции пришли с баннерами "Долой ФСБ".

Въезд в Киево-Печерскую лавру заблокировали около 30 человек в балаклавах из праворадикальной организации С14. Радикалы также перекрыли шлагбаум, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На странице организации в Facebook указано, что они протестуют "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещенных не в церкви Московского патриархата.

"В лавре находится штаб сепаров и фсб-шников. Они отказываются отпевать бойцов АТО и крестных не в церкви МП", – говорится в сообщении.

Как сообщает Громадське, произошли словесные перепалки и небольшая потасовка. Протестующие пропустили несколько автомобилей, которые, по их словам, не принадлежат сотрудникам лавры.

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В то же время радикалы начали бить по капоту автомобиль Range Rover, который пытался проехать.

В столице заблокировали Киево-Печерскую лавру
В столице заблокировали Киево-Печерскую лавру
В столице заблокировали Киево-Печерскую лавру
В столице заблокировали Киево-Печерскую лавру
В столице заблокировали Киево-Печерскую лавру
В столице заблокировали Киево-Печерскую лавру
В столице заблокировали Киево-Печерскую лавру
В столице заблокировали Киево-Печерскую лавру
В столице заблокировали Киево-Печерскую лавру
В столице заблокировали Киево-Печерскую лавру
В столице заблокировали Киево-Печерскую лавру
В столице заблокировали Киево-Печерскую лавру
В столице заблокировали Киево-Печерскую лавру
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 Теги: Киев, Киево-Печерская лавра

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Сегодня, 20:06 » Автор: Татьяна Ларина
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Рлюльовий  
Сегодня, 20:33

Знову навколопатріотична шпанота гарцує, валує на публіку, на камеру.
Але що поробиш, коли є й такий спосіб заробляння на прохарч біологічний чи політичний.
Тільки за повістками до РВК нікому йти.
Сумний але факт.

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