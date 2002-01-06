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ЧП под Киевом: пятый полигон грозит катастрофой
Мнение эксперта.
Полигон хранения твердых бытовых отходов № 5 в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области настолько переполнен, что грозит экологической катастрофой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ГолосUA.
«Полигон хранения твердых бытовых отходов № 5 в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области настолько переполнен, что грозит в ближайшее время экологической катастрофой. Свалка загрязняет подземные воды и воздух», - сказал В. Борейко.
По его словам, пятый полигон под Киевом хуже Грибовичской свалки во Львовской области.
«Пятый полигон под Киевом хуже Грибовичской свалки во Львовской области, так как она более крупная, мощная и более загрязняющая атмосферу. Еще одна опасная свалка находится в Пирогово, которая постоянно горит и выделяет вредные вещества»,- подчеркнул В. Борейко.
Эксперт уточнил, что по всей Украине много опасных свалок, которым не уделяют должное внимание.
«Они есть возле каждого крупного города. В Мариуполе – свалка находится вообще в самом центре и постоянно воняет, только об этом никто не говорит. В стране не хватает мусороперерабатывающих заводов, поэтому свалки наполняются вредными отходами. Если в ближайшее время данная проблема не решиться, то ситуация с ростом опасных свалок в стране будет только ухудшаться», - подчеркнул В. Борейко.
Напомним, львовские специалисты инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции проводили постоянный кризисный мониторинг почв и воды территории вокруг Грибовичской свалки с июня по декабрь 2017 года. В результате проведенных исследований экологи сообщают, что в почве в зоне влияния полигона ЛКП "Збиранка" обнаружено повышенное содержание хлоридов, свинца, марганца и кадмия.
Состав проб воды с 2016 года не изменился. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Государственной экологической инспекции во Львовской области.
Ранее сообщалось, что на Грибовичской мусорной свалке во Львовской области площадью почти в 30 га (третье место в Европе по величине) произошло возгорание и обвал твердых отходов, результате которого погибли люди - инженер-эколог и трое спасателей.
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После этого, согласно решению суда, свалку закрыли. Но и сегодня отходы на мусорном полигоне представляют опасность для окружающей среды в виде возможных обвалов, способных разрушить дамбу на озере с загрязненными водами, а также постоянным выделением в почву и воду вредных веществ.
Полигон хранения твердых бытовых отходов № 5 в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области настолько переполнен, что грозит экологической катастрофой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ГолосUA.
«Полигон хранения твердых бытовых отходов № 5 в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области настолько переполнен, что грозит в ближайшее время экологической катастрофой. Свалка загрязняет подземные воды и воздух», - сказал В. Борейко.
По его словам, пятый полигон под Киевом хуже Грибовичской свалки во Львовской области.
«Пятый полигон под Киевом хуже Грибовичской свалки во Львовской области, так как она более крупная, мощная и более загрязняющая атмосферу. Еще одна опасная свалка находится в Пирогово, которая постоянно горит и выделяет вредные вещества»,- подчеркнул В. Борейко.
Эксперт уточнил, что по всей Украине много опасных свалок, которым не уделяют должное внимание.
«Они есть возле каждого крупного города. В Мариуполе – свалка находится вообще в самом центре и постоянно воняет, только об этом никто не говорит. В стране не хватает мусороперерабатывающих заводов, поэтому свалки наполняются вредными отходами. Если в ближайшее время данная проблема не решиться, то ситуация с ростом опасных свалок в стране будет только ухудшаться», - подчеркнул В. Борейко.
Напомним, львовские специалисты инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции проводили постоянный кризисный мониторинг почв и воды территории вокруг Грибовичской свалки с июня по декабрь 2017 года. В результате проведенных исследований экологи сообщают, что в почве в зоне влияния полигона ЛКП "Збиранка" обнаружено повышенное содержание хлоридов, свинца, марганца и кадмия.
Состав проб воды с 2016 года не изменился. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Государственной экологической инспекции во Львовской области.
Ранее сообщалось, что на Грибовичской мусорной свалке во Львовской области площадью почти в 30 га (третье место в Европе по величине) произошло возгорание и обвал твердых отходов, результате которого погибли люди - инженер-эколог и трое спасателей.
Читайте также: Вспышка кори в Киеве: как уберечься
После этого, согласно решению суда, свалку закрыли. Но и сегодня отходы на мусорном полигоне представляют опасность для окружающей среды в виде возможных обвалов, способных разрушить дамбу на озере с загрязненными водами, а также постоянным выделением в почву и воду вредных веществ.
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