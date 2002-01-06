Самые популярные в Киеве имена детей в 2017 году

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В столице живет Украина, на Волыни — Данте, а в моду все больше входят Мелании и Вероники.

Список наиболее популярных и необычных имен киевских новорожденных обнародовал Укргосреестр. Так, в течение 5 месяцев в Киеве при регистрации детей наиболее популярными были около 50 мужских и женских имен. Для девочек выбирали предпочтительно имена - Алина, Анна, Анастасия, Александра, Арина, Варвара, Валерия, Вероника,