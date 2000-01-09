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Раздел: Общество  
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Украинцам рассказали, когда ждать настоящую зиму

Украинцам рассказали, когда ждать настоящую зимуСчастье не за горами.

Уже вскоре погода в Украине станет зимней. 13-14 декабря придут сильные морозы, а через несколько дней заснежит.

Об этом сообщила синоптик Наталья Дидненко, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

"С 13-го января, на Маланки, и с 14 января, на Василия, и до 16-го января могут врезать неплохие морозы. Ночью до -12 градусов, а на Востоке и в Сумской, Черниговской, Полтавской областях и до -15 градусов", – сообщила синоптик.

После этого в Украине немного потеплеет. И с 17 января начнет появляться снег.

"Сначала снег – такой, учебный, для раскачки. А вот на Крещение Иоанна, 19-20 января, может наконец прийти зима ... То есть, 19-20 января вероятны красивые разлапистые снегопады с умеренным или небольшим морозом. Красота зимняя, которую все так ждали на Рождество", – добавила Диденко.

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Также она предостерегла, что перед 17-19 января у метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие и начаться мигрени.
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 Теги: зима, погода, Украина

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Сегодня, 07:59 » Автор: Наталия Невская
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