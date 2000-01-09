Раздел: Общество
В Киеве ограничат движение на трех мостах
Ограничение будет частичным.
В столице ограничения движения будут действовать на Южном, Московском и на мосту через реку Десенка.
В Киеве в течение пятницы, 12 января, частично будет ограничено движение транспорта на трех мостах – Южном, Московском и через реку Десенка. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что ограничения движения будут действовать в связи с ремонтными работами.
Так, на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. М. Бажана на Надднепрянское шоссе движение транспорта будет ограничено с 11:00 до 17:00.
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Ограничения на Московском мосту и мосту через р. Десенка будут действовать с 11:00 до 15:00 в направлении движения к жилому массиву Троещина и с 15:00 до 19:00 в направлении движения к станции метро Петровка.
В столице ограничения движения будут действовать на Южном, Московском и на мосту через реку Десенка.
В Киеве в течение пятницы, 12 января, частично будет ограничено движение транспорта на трех мостах – Южном, Московском и через реку Десенка. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что ограничения движения будут действовать в связи с ремонтными работами.
Так, на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. М. Бажана на Надднепрянское шоссе движение транспорта будет ограничено с 11:00 до 17:00.
Читайте также: Киев: в метро произошло ЧП
Ограничения на Московском мосту и мосту через р. Десенка будут действовать с 11:00 до 15:00 в направлении движения к жилому массиву Троещина и с 15:00 до 19:00 в направлении движения к станции метро Петровка.
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