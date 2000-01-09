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Раздел: Общество  
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В Киеве ограничат движение на трех мостах

В Киеве ограничат движение на трех мостахОграничение будет частичным.

В столице ограничения движения будут действовать на Южном, Московском и на мосту через реку Десенка.

В Киеве в течение пятницы, 12 января, частично будет ограничено движение транспорта на трех мостах – Южном, Московском и через реку Десенка. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что ограничения движения будут действовать в связи с ремонтными работами.

Так, на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. М. Бажана на Надднепрянское шоссе движение транспорта будет ограничено с 11:00 до 17:00.

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Ограничения на Московском мосту и мосту через р. Десенка будут действовать с 11:00 до 15:00 в направлении движения к жилому массиву Троещина и с 15:00 до 19:00 в направлении движения к станции метро Петровка.
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 Теги: Киев, мосты

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Сегодня, 20:33 » Автор: Наталия Невская
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