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Раздел: Общество  
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На Закарпатье по улицам "гулял" огромный питон

На Закарпатье по улицам "гулял" огромный питонИспуганные люди убили животное.

На Закарпатье в городе Хуст местные жители обнаружили на одной из улиц большого питона. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Українські новини

Местные жители, увидев на улице змею, решили ее из-за страха и неосведомленность убить.

"В районе Пирогова убили удава или питона (точно не скажу). Историю его появления на ул. Пирогова не знаю. Жаль тварь", - отметил мужчина и добавил фото.

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Также в комментариях к сообщению отмечают, на фото - питон. Каким образом он оказался на улице Хуста - неизвестно.

На Закарпатье по улицам "гулял" огромный питон
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 Теги: Закарпатье, питон

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Сегодня, 20:36 » Автор: Татьяна Ларина
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