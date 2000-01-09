На Закарпатье по улицам "гулял" огромный питон

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Джейсон Лион – 23-летний житель США – убил самого большого питона в мире. Парень обнаружил его во время поездки с друзьями на автобусе. Животное пряталось в кустах, откуда Джейсон вытащил его. Змея пыталась обвить парня, после чего тот достал из кармана нож и зарезал ее. Кстати, весь этот процесс есть на YouTube, куда его