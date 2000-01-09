Раздел: Общество
На Закарпатье по улицам "гулял" огромный питон
Испуганные люди убили животное.
На Закарпатье в городе Хуст местные жители обнаружили на одной из улиц большого питона. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Українські новини
Местные жители, увидев на улице змею, решили ее из-за страха и неосведомленность убить.
"В районе Пирогова убили удава или питона (точно не скажу). Историю его появления на ул. Пирогова не знаю. Жаль тварь", - отметил мужчина и добавил фото.
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Также в комментариях к сообщению отмечают, на фото - питон. Каким образом он оказался на улице Хуста - неизвестно.
На Закарпатье в городе Хуст местные жители обнаружили на одной из улиц большого питона. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Українські новини
Местные жители, увидев на улице змею, решили ее из-за страха и неосведомленность убить.
"В районе Пирогова убили удава или питона (точно не скажу). Историю его появления на ул. Пирогова не знаю. Жаль тварь", - отметил мужчина и добавил фото.
Читайте также: В Австралии огромный питон проглотил кенгуру. Видео
Также в комментариях к сообщению отмечают, на фото - питон. Каким образом он оказался на улице Хуста - неизвестно.
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