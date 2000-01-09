Папа Римский встретится с украинцами

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Папа Римский Франциск, который молится за мир в нашей стране, приедет к нам.

Власть и рядовые жители «должны проявить мудрость и сделать выбор в пользу мира.

Папа Франциск в своем обращении перед тысячами паломников на еженедельной проповеди на площади Святого Петра подчеркнул, что женщины играют важную роль в Римско-католической церкви в среду, 3 апреля, говоря, что они были первыми свидетелями Христа и играют особую роль в распространении веры. Решение понтифика неделю назад,