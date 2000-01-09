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Раздел: Общество  
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Стало известно, какими психическими расстройствами чаще всего страдают украинцы

Стало известно, какими психическими расстройствами чаще всего страдают украинцыВ Минздраве заявили, что в Украине наибольшее количество пациентов с психическими расстройствами страдает вследствие употребления психоактивных веществ.

В министерстве уточнили, что за 2016 год в Украине зарегистрировано 694 тысячи 928 людей с расстройствами психики из-за употребления алкоголя и наркотических веществ. Среди таких расстройств: синдром зависимости, амнестический синдром, психотическое расстройство и другие, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

На втором месте после указанных недугов оказались расстройства, связанные с травмами мозга или церебральной дисфункцией. К таким недугам относятся болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция и другие. В 2016 году Минздрав зарегистрировал 268 тысяч 646 пациентов из этой категории.

На третьем месте самых распространенных в Украине психических расстройств оказалась группа с умственной отсталостью всех степеней. За 2016 год было зарегистрировано 227 тысяч 392 больных.

Четвертая по количеству зарегистрированных больных в Украине группа — группа шизофрении и шизоаффективных расстройств. Она насчитывает 173 тысячи 157 больных людей за 2016 год.

На пятом месте — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Это, например, депрессии, тревожные расстройства, фобии, обсессивно-компульсивные расстройства и другие. В 2016 году был зарегистрирован 126 тысяч 221 пациент.

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При этом отмечается, что в Украине насчитывается значительно меньше больных с аффективными расстройствами, связанными с возрастом или нарушения развития ребенка.

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 Теги: Минздрав, психические расстройства

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