Раздел: Общество
В Одессе пройдет этап масштабного водного марафона Oceanman
В заплыве будут участвовать спортсмены со всего мира.
В этом году в Одессе, впервые в стране, пройдет один из этапов популярного мирового водного марафона Oceanman. Дистанция марафона от полутора до пятнадцати километров. Он проводится ежегодно во многих странах мира и собирает по несколько тысяч пловцов, которые плывут в морях возле побережья Испании, Италии, Малайзии, Греции и других стран, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Как передает 24 канал, этим летом людей океана впервые будет встречать и Одесса. Участие в заплывах могут принимать и профессионалы, и любители.
Самостоятельно готовиться к таким масштабным заплывам не рекомендуется. К регистрации и старту также не допустят без сертификата и гарантии тренера.
Читайте также: Уникальные снимки затонувшего «Титаника». Фото
Регистрация на сам заплыв платная - от 50 до 200 евро.
В этом году в Одессе, впервые в стране, пройдет один из этапов популярного мирового водного марафона Oceanman. Дистанция марафона от полутора до пятнадцати километров. Он проводится ежегодно во многих странах мира и собирает по несколько тысяч пловцов, которые плывут в морях возле побережья Испании, Италии, Малайзии, Греции и других стран, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Как передает 24 канал, этим летом людей океана впервые будет встречать и Одесса. Участие в заплывах могут принимать и профессионалы, и любители.
Самостоятельно готовиться к таким масштабным заплывам не рекомендуется. К регистрации и старту также не допустят без сертификата и гарантии тренера.
Читайте также: Уникальные снимки затонувшего «Титаника». Фото
Регистрация на сам заплыв платная - от 50 до 200 евро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
87
0
Оставьте свой комментарий