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Раздел: Общество  
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В Одессе пройдет этап масштабного водного марафона Oceanman

В Одессе пройдет этап масштабного водного марафона OceanmanВ заплыве будут участвовать спортсмены со всего мира.

В этом году в Одессе, впервые в стране, пройдет один из этапов популярного мирового водного марафона Oceanman. Дистанция марафона от полутора до пятнадцати километров. Он проводится ежегодно во многих странах мира и собирает по несколько тысяч пловцов, которые плывут в морях возле побережья Испании, Италии, Малайзии, Греции и других стран, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Как передает 24 канал, этим летом людей океана впервые будет встречать и Одесса. Участие в заплывах могут принимать и профессионалы, и любители.

Самостоятельно готовиться к таким масштабным заплывам не рекомендуется. К регистрации и старту также не допустят без сертификата и гарантии тренера.

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Регистрация на сам заплыв платная - от 50 до 200 евро.
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 Теги: марафон, Одесса

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Сегодня, 09:10 » Автор: Анна Мартынова
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