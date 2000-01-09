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Раздел: Общество  
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В Одессе зацвели подснежники

В Одессе зацвели подснежникиВ Одессе расцвели подснежники после того, как жители города были поражены цветением шафрана и сакуры.

Целая поляна подснежников порадовала жителей жилмассива Черемушки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

Несмотря на то, что теплая погода постепенно уходит из Украины, "галерея" тепловых аномалий еще не иссякла.

"12 января 2018 года, Одесса, Черёмушки и такая красота!" – восхищен Владимир Яценко, сделавший эти снимки.

Предыдущие "экспонаты" зимних чудес: розы, еще подснежники, шафран и сакура.

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Напомним, ранее в Одессе на Рождество зацвела сакура.

В Одессе зацвели подснежники
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 Теги: Одесса, подснежники

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Сегодня, 21:03 » Автор: Татьяна Ларина
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