Раздел: Общество
В Одессе зацвели подснежники
В Одессе расцвели подснежники после того, как жители города были поражены цветением шафрана и сакуры.
Целая поляна подснежников порадовала жителей жилмассива Черемушки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Несмотря на то, что теплая погода постепенно уходит из Украины, "галерея" тепловых аномалий еще не иссякла.
"12 января 2018 года, Одесса, Черёмушки и такая красота!" – восхищен Владимир Яценко, сделавший эти снимки.
Предыдущие "экспонаты" зимних чудес: розы, еще подснежники, шафран и сакура.
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Напомним, ранее в Одессе на Рождество зацвела сакура.
Целая поляна подснежников порадовала жителей жилмассива Черемушки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Несмотря на то, что теплая погода постепенно уходит из Украины, "галерея" тепловых аномалий еще не иссякла.
"12 января 2018 года, Одесса, Черёмушки и такая красота!" – восхищен Владимир Яценко, сделавший эти снимки.
Предыдущие "экспонаты" зимних чудес: розы, еще подснежники, шафран и сакура.
Читайте также: Осенняя аномалия: в Одессе снова зацвели каштаны. Видео
Напомним, ранее в Одессе на Рождество зацвела сакура.
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