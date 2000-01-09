Раздел: Общество
В Киеве частично перекроют Южный мост
Причина - ремонтные работы.
16 января с 11:00 до 18:00 на Южном мостовом переходе в направлении с ул. Бажана на Надднепрянское шоссе частично ограничат движение транспорта первой полосой в связи с ремонтными работами.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с ремонтом.
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Как мы писали ранее, в Киеве на нескольких улицах не будет воды. Названы адреса.
16 января с 11:00 до 18:00 на Южном мостовом переходе в направлении с ул. Бажана на Надднепрянское шоссе частично ограничат движение транспорта первой полосой в связи с ремонтными работами.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с ремонтом.
Читайте также: Под Запорожьем из-за непогоды застряли десятки фур
Как мы писали ранее, в Киеве на нескольких улицах не будет воды. Названы адреса.
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