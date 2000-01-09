» » В Киеве частично перекроют Южный мост
Раздел: Общество  
0

В Киеве частично перекроют Южный мост

В Киеве частично перекроют Южный мостПричина - ремонтные работы.

16 января с 11:00 до 18:00 на Южном мостовом переходе в направлении с ул. Бажана на Надднепрянское шоссе частично ограничат движение транспорта первой полосой в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с ремонтом.

Читайте также: Под Запорожьем из-за непогоды застряли десятки фур

Как мы писали ранее, в Киеве на нескольких улицах не будет воды. Названы адреса.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Южный мост, Киев

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:47 » Автор: Наталия Невская
     265
     0

Похожие новости по теме

На одном из киевских мостов ограничат движение На одном из киевских мостов ограничат движение

Ограничения будут действовать до 17.00

На одном из мостов Киева ограничат движение На одном из мостов Киева ограничат движение

Движение ограничат в ночь на 27 декабря

В Киеве временно перекроют Южный мост В Киеве временно перекроют Южный мост

Ограничение движения связано с ремонтными работами.

На Южном мосту Киева на весь день ограничат движение На Южном мосту Киева на весь день ограничат движение

Ремонтные работы будут проводить до вечера.

В Киеве ограничат движение транспорта В Киеве ограничат движение транспорта

Ограничения продлятся с 8 по 10 сентября 2017 года


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх