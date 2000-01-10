Раздел: Общество
В Донецке видели патриотические наклейки
По городу расклеили наклейки.
Неизвестные патриоты расклеили в оккупированном Донецке наклейки с изображением фрагментов барельефа украинского поэта, диссидента и Героя Украины Василия Стуса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Наклейки появились на площади Ленина, памятнике Архистратигу Михаилу, проспекте Ильича, на здании филологического факультета Донецкого национального университета и улице Артема.
Террористы уничтожили барельеф Стусу на корпусе факультета ДонНУ после оккупации города в мае 2015 года. На так называемой сессии "парламента" они хотели заменить бюст Стуса памятником разведчику Николаю Кузнецову.
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Василий Стус жил в Донецке с 1940 года. Он учился в педагогическом университете, работал учителем в школе и литературным редактором местной газеты. Поэта осудили и сослали на Урал, где он умер в лагере.
Неизвестные патриоты расклеили в оккупированном Донецке наклейки с изображением фрагментов барельефа украинского поэта, диссидента и Героя Украины Василия Стуса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Наклейки появились на площади Ленина, памятнике Архистратигу Михаилу, проспекте Ильича, на здании филологического факультета Донецкого национального университета и улице Артема.
Террористы уничтожили барельеф Стусу на корпусе факультета ДонНУ после оккупации города в мае 2015 года. На так называемой сессии "парламента" они хотели заменить бюст Стуса памятником разведчику Николаю Кузнецову.
Читайте также: Патриотические фото из оккупированного Донецка "взорвали" Сеть
Василий Стус жил в Донецке с 1940 года. Он учился в педагогическом университете, работал учителем в школе и литературным редактором местной газеты. Поэта осудили и сослали на Урал, где он умер в лагере.
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