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Раздел: Общество  
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В Донецке видели патриотические наклейки

В Донецке видели патриотические наклейкиПо городу расклеили наклейки.

Неизвестные патриоты расклеили в оккупированном Донецке наклейки с изображением фрагментов барельефа украинского поэта, диссидента и Героя Украины Василия Стуса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Наклейки появились на площади Ленина, памятнике Архистратигу Михаилу, проспекте Ильича, на здании филологического факультета Донецкого национального университета и улице Артема.

В Донецке видели патриотические наклейки


Террористы уничтожили барельеф Стусу на корпусе факультета ДонНУ после оккупации города в мае 2015 года. На так называемой сессии "парламента" они хотели заменить бюст Стуса памятником разведчику Николаю Кузнецову.

В Донецке видели патриотические наклейки


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Василий Стус жил в Донецке с 1940 года. Он учился в педагогическом университете, работал учителем в школе и литературным редактором местной газеты. Поэта осудили и сослали на Урал, где он умер в лагере.

В Донецке видели патриотические наклейки
В Донецке видели патриотические наклейки
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 Теги: Донецк, патриоты

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Сегодня, 09:20 » Автор: Анна Мартынова
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