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Раздел: Общество  
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На Донетчине напали на фельдшера, приехавшего на вызов

На Донетчине напали на фельдшера, приехавшего на вызовМужчина потерял сознание от ударов.

Когда пришел в себя, то почувствовал множественные удары по всему телу.

В городе Доброполье произошло нападение на фельдшера бригады экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает Хроник.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По информации ведомства, медицинские работники прибыли на вызов к малолетнему ребенку.

"Возле автомобиля скорой медицинской помощи, в присутствии матери и брата пациентки, на глазах у прохожих, отец ребенка нанес удары по голове фельдшеру. Работник "скорой" потерял сознание, а когда приходил в себя, почувствовал удары по всему телу", – говорится в сообщении.

Мужчина пытался скрыться с места происшествия, но его остановили прохожие и вызвали полицию.

У пострадавшего фельдшера зафиксированы синяки, ссадины и ушибы. Его пришлось госпитализировать. Правонарушитель находится в отделении полиции. По факту происшествия проведут проверку.

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Отмечается, что за 2017 год по Донецкой области официально зафиксировано семь случаев избиения работников скорой медицинской помощи.
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 Теги: Донетчина, фельдшер

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Сегодня, 20:58 » Автор: Наталия Невская
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