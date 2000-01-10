На Донетчине напали на фельдшера, приехавшего на вызов

Мужчина потерял сознание от ударов.



Когда пришел в себя, то почувствовал множественные удары по всему телу.



В городе Доброполье произошло нападение на фельдшера бригады экстренной медицинской помощи.



Об этом сообщает Хроник.инфо со ссылкой на



По информации ведомства, медицинские работники прибыли на вызов к малолетнему ребенку.



"Возле автомобиля скорой медицинской помощи, в присутствии матери и брата пациентки, на глазах у прохожих, отец ребенка нанес удары по голове фельдшеру. Работник "скорой" потерял сознание, а когда приходил в себя, почувствовал удары по всему телу", – говорится в сообщении.



Мужчина пытался скрыться с места происшествия, но его остановили прохожие и вызвали полицию.



У пострадавшего фельдшера зафиксированы синяки, ссадины и ушибы. Его пришлось госпитализировать. Правонарушитель находится в отделении полиции. По факту происшествия проведут проверку.



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Отмечается, что за 2017 год по Донецкой области официально зафиксировано семь случаев избиения работников скорой медицинской помощи. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Когда пришел в себя, то почувствовал множественные удары по всему телу.В городе Доброполье произошло нападение на фельдшера бригады экстренной медицинской помощи.Об этом сообщает Хроник.инфо со ссылкой на Корреспондент По информации ведомства, медицинские работники прибыли на вызов к малолетнему ребенку."Возле автомобиля скорой медицинской помощи, в присутствии матери и брата пациентки, на глазах у прохожих, отец ребенка нанес удары по голове фельдшеру. Работник "скорой" потерял сознание, а когда приходил в себя, почувствовал удары по всему телу", – говорится в сообщении.Мужчина пытался скрыться с места происшествия, но его остановили прохожие и вызвали полицию.У пострадавшего фельдшера зафиксированы синяки, ссадины и ушибы. Его пришлось госпитализировать. Правонарушитель находится в отделении полиции. По факту происшествия проведут проверку.Отмечается, что за 2017 год по Донецкой области официально зафиксировано семь случаев избиения работников скорой медицинской помощи.



