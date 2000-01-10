Раздел: Общество
На Донетчине напали на фельдшера, приехавшего на вызов
Мужчина потерял сознание от ударов.
Когда пришел в себя, то почувствовал множественные удары по всему телу.
В городе Доброполье произошло нападение на фельдшера бригады экстренной медицинской помощи.
Об этом сообщает Хроник.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По информации ведомства, медицинские работники прибыли на вызов к малолетнему ребенку.
"Возле автомобиля скорой медицинской помощи, в присутствии матери и брата пациентки, на глазах у прохожих, отец ребенка нанес удары по голове фельдшеру. Работник "скорой" потерял сознание, а когда приходил в себя, почувствовал удары по всему телу", – говорится в сообщении.
Мужчина пытался скрыться с места происшествия, но его остановили прохожие и вызвали полицию.
У пострадавшего фельдшера зафиксированы синяки, ссадины и ушибы. Его пришлось госпитализировать. Правонарушитель находится в отделении полиции. По факту происшествия проведут проверку.
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Отмечается, что за 2017 год по Донецкой области официально зафиксировано семь случаев избиения работников скорой медицинской помощи.
Когда пришел в себя, то почувствовал множественные удары по всему телу.
В городе Доброполье произошло нападение на фельдшера бригады экстренной медицинской помощи.
Об этом сообщает Хроник.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По информации ведомства, медицинские работники прибыли на вызов к малолетнему ребенку.
"Возле автомобиля скорой медицинской помощи, в присутствии матери и брата пациентки, на глазах у прохожих, отец ребенка нанес удары по голове фельдшеру. Работник "скорой" потерял сознание, а когда приходил в себя, почувствовал удары по всему телу", – говорится в сообщении.
Мужчина пытался скрыться с места происшествия, но его остановили прохожие и вызвали полицию.
У пострадавшего фельдшера зафиксированы синяки, ссадины и ушибы. Его пришлось госпитализировать. Правонарушитель находится в отделении полиции. По факту происшествия проведут проверку.
Читайте также: Киев остановился в пробках
Отмечается, что за 2017 год по Донецкой области официально зафиксировано семь случаев избиения работников скорой медицинской помощи.
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