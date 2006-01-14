Раздел: Общество
В Донецкой области зафиксировали вспышку кори
Детям делают прививки бесплатно.
Шесть случаев заболевания корью в этом году зафиксировали и в Донецкой области. Среди заболевших пятеро взрослых и один ребенок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
Корью заболели в Покровске и Родинском. В Покровске создали оперативный для борьбы с болезнью, в школе №6, где заболел первоклассник, продлили каникулы. Остальные школы работают в штатном режиме.
Бесплатно получить прививку против кори в Покровске смогут только дети. Вакцинация проводится в возрасте 1 и 6 лет, если ранее отказывались - до 18 лет.
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Взрослые могут приобрести препарат самостоятельно, в аптеках города он стоит около 600 гривен.
Шесть случаев заболевания корью в этом году зафиксировали и в Донецкой области. Среди заболевших пятеро взрослых и один ребенок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
Корью заболели в Покровске и Родинском. В Покровске создали оперативный для борьбы с болезнью, в школе №6, где заболел первоклассник, продлили каникулы. Остальные школы работают в штатном режиме.
Бесплатно получить прививку против кори в Покровске смогут только дети. Вакцинация проводится в возрасте 1 и 6 лет, если ранее отказывались - до 18 лет.
Читайте также: В Украине зафиксировали новую вспышку кори
Взрослые могут приобрести препарат самостоятельно, в аптеках города он стоит около 600 гривен.
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