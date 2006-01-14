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Раздел: Общество  
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Украинцев предупредили о трех опасных болезнях

Украинцев предупредили о трех опасных болезняхОни опаснее, чем корь.

Медицинские работники заявляют, что низкий уровень вакцинации граждан Украины в будущем грозит вспышкой еще более опасных заболеваний, чем корь, вспышка которой недавно была зафиксирована в нашей стране.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Через год может встать серьезный вопрос по дифтерии, потому как уровень вакцинации против дифтерии также достаточно низкий", - сказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

А заведующей лабораторией в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины Игорь Маричев прогнозирует вспышки краснухи и коклюша.

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Напомним в этом году от кори в Украине умерло два человека.
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 Теги: украинцы, болезнь

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Сегодня, 21:11 » Автор: Наталия Невская
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