Раздел: Общество
Украинцев предупредили о трех опасных болезнях
Они опаснее, чем корь.
Медицинские работники заявляют, что низкий уровень вакцинации граждан Украины в будущем грозит вспышкой еще более опасных заболеваний, чем корь, вспышка которой недавно была зафиксирована в нашей стране.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Через год может встать серьезный вопрос по дифтерии, потому как уровень вакцинации против дифтерии также достаточно низкий", - сказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
А заведующей лабораторией в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины Игорь Маричев прогнозирует вспышки краснухи и коклюша.
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Напомним в этом году от кори в Украине умерло два человека.
Медицинские работники заявляют, что низкий уровень вакцинации граждан Украины в будущем грозит вспышкой еще более опасных заболеваний, чем корь, вспышка которой недавно была зафиксирована в нашей стране.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Через год может встать серьезный вопрос по дифтерии, потому как уровень вакцинации против дифтерии также достаточно низкий", - сказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
А заведующей лабораторией в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины Игорь Маричев прогнозирует вспышки краснухи и коклюша.
Читайте также: В Киеве ограничат въезд грузовиков
Напомним в этом году от кори в Украине умерло два человека.
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