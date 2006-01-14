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Раздел: Общество  
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У Киева появились пункты обогрева в местах скопления фур

У Киева появились пункты обогрева в местах скопления фурТакже вводится запрет на въезд грузовиков.

Из-за ухудшения погодных условий по Украине, в местах ограничение движения крупногабаритного транспорта, спасатели установили пункты обогрева, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Так, с 20:00 17 января ограничен въезд грузовиков в пределах Киевской области во всех направлениях. Ограничение продлится на период снегопада.

В Киеве с 00:00 18 января также вводится ограничение на въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта по всем направлениям.

В местах отстоя крупногабаритного транспорта уже разворачиваются пункты обогрева, где водители смогут согреться и переждать непогоду.

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Перед въездом в Киев спасатели развернули мобильные пункты обогрева в следующих местах:

трасса Киев - Харьков возле знака Киев
ул. Богатырская у КПП
трасса Киев - Бровары возле КПП
трасса Киев - Одесса
Брест-Литовское шоссе
трасса Киев - Чоп возле КПП поворот к Пуще Водице
трасса Киев - Обухов.
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 Теги: Киев, пункты обогрева

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Сегодня, 09:27 » Автор: Анна Мартынова
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