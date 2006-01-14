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Украинцам напомнили правила поведения при эпидемии кори

Украинцам напомнили правила поведения при эпидемии кориВ Украине вспышка кори.

Во время вспышки кори необходимо придерживаться простых, но в то же время, важных правил, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Так, прежде всего инфекция передается воздушно-капельным путем в организованных коллективах в закрытых помещениях.

Мероприятия, которые уменьшают риск заболевания: соблюдение температурного режима, проветривание, влажная уборка, проведение дезинфекции.

"При выявлении больного, обязательно определяется количество лиц, с которыми он контактировал и проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия, в том числе и вакцинация", - говорит эксперт.

Украинцам напомнили правила поведения при эпидемии кори


Еще один очень важный момент - вакцинация.

Украинцам напомнили правила поведения при эпидемии кори


По графику прививки против кори, краснухи и паротита вакцина вводится ребенку дважды: в возрасте 12 месяцев и в 6 лет.

Украинцам напомнили правила поведения при эпидемии кори


По словам врачей, во время вспышки делать прививку можно.

При игнорировании лечения кори, могут возникнуть такие осложнения как менингит, энцефалит, пневмония, пиелонефрит.

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В 25% не леченный менингоэнцефалит вызывает смертельные случаи, отмечает врач. В отношении беременных - угроза ранних выкидышей и поражения плода.

Украинцам напомнили правила поведения при эпидемии кори
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 Теги: корь, эпидемия

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Сегодня, 09:24 » Автор: Анна Мартынова
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