Раздел: Общество
В Киеве "герой парковки" заблокировал трамваи
Герой парковки остановил транспорт на Подоле
Из-за неправильно припаркованной машины на Контрактовой площади стоят трамваи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status quo
Водитель автомобиля Hyundai оставил свою машину практически на трамвайных путях и ушел.
В результате движение электротранспорта остановлено.
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На месте ожидают патрульную полицию.
Из-за неправильно припаркованной машины на Контрактовой площади стоят трамваи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status quo
Водитель автомобиля Hyundai оставил свою машину практически на трамвайных путях и ушел.
В результате движение электротранспорта остановлено.
Читайте также: В Киеве «герой парковки» заблокировал выход из супермаркета
На месте ожидают патрульную полицию.
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