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Раздел: Общество  
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В Киеве "герой парковки" заблокировал трамваи

В Киеве "герой парковки" заблокировал трамваиГерой парковки остановил транспорт на Подоле

Из-за неправильно припаркованной машины на Контрактовой площади стоят трамваи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status quo

Водитель автомобиля Hyundai оставил свою машину практически на трамвайных путях и ушел.

В результате движение электротранспорта остановлено.

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На месте ожидают патрульную полицию.
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 Теги: герой парковки, трамваи

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Сегодня, 20:55 » Автор: Татьяна Ларина
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