Непогода оставила без электричества около 400 населенных пунктов в Украине

В субботу 390 населенных пунктов остаются без света из-за сложных погодных условий.



Больше всего от непогоды пострадала Одесская область – почти 300 населенных пунктов обесточены, передает интернет-издание



В Украине из-за непогоды по состоянию на утро субботы, 20 января, остаются обесточенными 390 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



"Остаются обесточенными 390 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Одесская - 298 н.п., Черкасская - 76 н.п., Черниговская - 16 н.п., которые были обесточены 18 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра)", – говорится в сообщении.



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Бригады облэнерго привлекли к восстановлению электроснабжения. Так, в Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения Вилкова. В Черкасской области восстановлено электроснабжение насосной станции Черкассыводоканал, которая была обесточена 19 января. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Больше всего от непогоды пострадала Одесская область – почти 300 населенных пунктов обесточены, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент В Украине из-за непогоды по состоянию на утро субботы, 20 января, остаются обесточенными 390 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС."Остаются обесточенными 390 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Одесская - 298 н.п., Черкасская - 76 н.п., Черниговская - 16 н.п., которые были обесточены 18 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра)", – говорится в сообщении.Бригады облэнерго привлекли к восстановлению электроснабжения. Так, в Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения Вилкова. В Черкасской области восстановлено электроснабжение насосной станции Черкассыводоканал, которая была обесточена 19 января.



