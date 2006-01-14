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Раздел: Общество  
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Непогода оставила без электричества около 400 населенных пунктов в Украине

Непогода оставила без электричества около 400 населенных пунктов в УкраинеВ субботу 390 населенных пунктов остаются без света из-за сложных погодных условий.

Больше всего от непогоды пострадала Одесская область – почти 300 населенных пунктов обесточены, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Украине из-за непогоды по состоянию на утро субботы, 20 января, остаются обесточенными 390 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Остаются обесточенными 390 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Одесская - 298 н.п., Черкасская - 76 н.п., Черниговская - 16 н.п., которые были обесточены 18 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра)", – говорится в сообщении.

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Бригады облэнерго привлекли к восстановлению электроснабжения. Так, в Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения Вилкова. В Черкасской области восстановлено электроснабжение насосной станции Черкассыводоканал, которая была обесточена 19 января.
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 Теги: Украина, непогода

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Сегодня, 09:30 » Автор: Татьяна Ларина
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