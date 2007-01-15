» » В Украине обесточенными остаются 174 населенных пункта
Раздел: Общество  
0

В Украине обесточенными остаются 174 населенных пункта

В Украине обесточенными остаются 174 населенных пунктаК восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

В результате непогоды в Украине по состоянию на 19.00 воскресенья, 21 января, обесточенными остаются 174 населенных пункта в трех областях страны. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"Остаются обесточенными 174 населенных пункта в 3 областях: Одесская – 126, Черкасская – 44 и 4 в Донецкой", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Читайте также: Во Львове второй день ищут сбежавшего из психбольницы

Кроме того, как доложили в ГСЧС, в Одесской области продолжаются восстановительные работы в г. Вилково. В частности, для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечены 2 передвижные электростанции ГСЧС. Также в Вилковской городской больнице оборудован пункт обогрева для населения города.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: свет, электричество

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:45 » Автор: Богдан Процив
     75
     0

Похожие новости по теме

Непогода оставила без электричества около 400 населенных пунктов в Украине Непогода оставила без электричества около 400 населенных пунктов в Украине

В субботу 390 населенных пунктов остаются без света из-за сложных погодных условий.

В Украине 55 населенных пунктов остаются без света В Украине 55 населенных пунктов остаются без света

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Непогода в Украине: обесточены 24 населенных пункта Непогода в Украине: обесточены 24 населенных пункта

Обесточены населенные пункты в Одесской, Черновицкой и Херсонской областях.

Часть Херсонщины остается без света Часть Херсонщины остается без света

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Из-за непогоды, обесточены 77 населенных пунктов, - ГСЧС Из-за непогоды, обесточены 77 населенных пунктов, - ГСЧС

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх