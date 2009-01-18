Раздел: Общество
В Станице Луганской необычно отметили День Соборности
Флаг пустили в небо на воздушных шариках.
Украинский флаг поднялся на высоту два километра и полетел в Луганск, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Именно так в Станице Луганской решили отметить День Соборности Украины. При содействии местных властей, отдела гражданско-военного сотрудничества ОТУ "Луганск", членов союза участников боевых действий АТО Луганщины и учащейся молодежи местных школ в небо над городом и передовыми позициями поднялся Государственный Флаг Украины.
Читайте также: Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности
"Полотнище размером шесть на одиннадцать метров было изготовлено волонтерами Донетчины и передано в дар жителям соседней области как символ единства Украины", - сказано в сообщении.
Украинский флаг поднялся на высоту два километра и полетел в Луганск, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Именно так в Станице Луганской решили отметить День Соборности Украины. При содействии местных властей, отдела гражданско-военного сотрудничества ОТУ "Луганск", членов союза участников боевых действий АТО Луганщины и учащейся молодежи местных школ в небо над городом и передовыми позициями поднялся Государственный Флаг Украины.
Читайте также: Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности
"Полотнище размером шесть на одиннадцать метров было изготовлено волонтерами Донетчины и передано в дар жителям соседней области как символ единства Украины", - сказано в сообщении.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
358
0
Оставьте свой комментарий