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Раздел: Общество  
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В Станице Луганской необычно отметили День Соборности

В Станице Луганской необычно отметили День СоборностиФлаг пустили в небо на воздушных шариках.

Украинский флаг поднялся на высоту два километра и полетел в Луганск, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Именно так в Станице Луганской решили отметить День Соборности Украины. При содействии местных властей, отдела гражданско-военного сотрудничества ОТУ "Луганск", членов союза участников боевых действий АТО Луганщины и учащейся молодежи местных школ в небо над городом и передовыми позициями поднялся Государственный Флаг Украины.

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"Полотнище размером шесть на одиннадцать метров было изготовлено волонтерами Донетчины и передано в дар жителям соседней области как символ единства Украины", - сказано в сообщении.

В Станице Луганской необычно отметили День Соборности
В Станице Луганской необычно отметили День Соборности
В Станице Луганской необычно отметили День Соборности
В Станице Луганской необычно отметили День Соборности
В Станице Луганской необычно отметили День Соборности
В Станице Луганской необычно отметили День Соборности
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 Теги: Станица Луганская, День Соборности

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Сегодня, 09:48 » Автор: Анна Мартынова
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