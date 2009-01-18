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Раздел: Общество  
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В Киеве активисты разгромили стройплощадку и избили охранника

В Киеве активисты разгромили стройплощадку и избили охранникаПричиной стала вырубка парка.

Вечером 20 января активисты организаций "Национальный корпус" и C14 поломали забор и подожгли стройплощадку на улице Вышгородской (парк Кристерова Горка) в Киеве, где запланировано строительство нового жилого комплекса.

Об этом сообщил в Facebook лидер C14 Евгений Карась, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

"Поломали забор и разогнали титушек российского застройщика, который незаконно вырубил парк на улице Вышгородской", – написал он.

Сначала местные жители перекрыли улицу, а потом подошли молодые люди в черном и начали демонтировать стройплощадку, отмечает в Facebook "Киев оперативный".

При этом мужчины жестоко избили охранника стройки.

По информации издания "КиевВласть", проект по строительству жилого комплекса на Вышгородской стартовал в декабре 2017 года.

Застройщик "Будинвест КМ", помимо строительства нового ЖК, обязуется отремонтировать и облагородить три старых жилых дома.

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По словам юриста компании Светланы Билоус, компания получила все разрешительные документы, которые позволяют приступить к началу подготовительных работ.
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 Теги: Киев, ЧП

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Сегодня, 21:56 » Автор: Наталия Невская
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