Раздел: Общество
В Киеве активисты разгромили стройплощадку и избили охранника
Причиной стала вырубка парка.
Вечером 20 января активисты организаций "Национальный корпус" и C14 поломали забор и подожгли стройплощадку на улице Вышгородской (парк Кристерова Горка) в Киеве, где запланировано строительство нового жилого комплекса.
Об этом сообщил в Facebook лидер C14 Евгений Карась, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
"Поломали забор и разогнали титушек российского застройщика, который незаконно вырубил парк на улице Вышгородской", – написал он.
Сначала местные жители перекрыли улицу, а потом подошли молодые люди в черном и начали демонтировать стройплощадку, отмечает в Facebook "Киев оперативный".
При этом мужчины жестоко избили охранника стройки.
По информации издания "КиевВласть", проект по строительству жилого комплекса на Вышгородской стартовал в декабре 2017 года.
Застройщик "Будинвест КМ", помимо строительства нового ЖК, обязуется отремонтировать и облагородить три старых жилых дома.
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По словам юриста компании Светланы Билоус, компания получила все разрешительные документы, которые позволяют приступить к началу подготовительных работ.
Вечером 20 января активисты организаций "Национальный корпус" и C14 поломали забор и подожгли стройплощадку на улице Вышгородской (парк Кристерова Горка) в Киеве, где запланировано строительство нового жилого комплекса.
Об этом сообщил в Facebook лидер C14 Евгений Карась, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
"Поломали забор и разогнали титушек российского застройщика, который незаконно вырубил парк на улице Вышгородской", – написал он.
Сначала местные жители перекрыли улицу, а потом подошли молодые люди в черном и начали демонтировать стройплощадку, отмечает в Facebook "Киев оперативный".
При этом мужчины жестоко избили охранника стройки.
По информации издания "КиевВласть", проект по строительству жилого комплекса на Вышгородской стартовал в декабре 2017 года.
Застройщик "Будинвест КМ", помимо строительства нового ЖК, обязуется отремонтировать и облагородить три старых жилых дома.
Читайте также: Киев: в трамваях орудуют дерзкие грабители
По словам юриста компании Светланы Билоус, компания получила все разрешительные документы, которые позволяют приступить к началу подготовительных работ.
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